Kamil L., czyli Budda, to jeden z najpopularniejszych polskich youtuberów. Jego materiały na temat motoryzacji gromadziły ogromną publikę, a akcje charytatywne wzbudzały olbrzymie emocje. Z czasem znakiem rozpoznawczym Buddy stały się loterie z niezwykle cennymi nagrodami, w tym luksusowymi samochodami. To właśnie ta działalność ściągnęła na Buddę problemy. Śledczy uważają, że loterie były organizowane z naruszeniem prawa i uszczuplały państwowe dochody z tytułu podatku VAT. Według informacji Onetu, straty Skarbu Państwa oszacowano na około 60 milionów złotych.

Uszczuplanie dochodów państwa miało wynikać z triku stosowanego przez organizatorów loterii. Prawo do udziału w losowaniu dawał bowiem zakup e-booka Budy, a książki elektroniczne są opodatkowane obniżoną stawką VAT wynoszącą 5 proc. Onet wyliczył, że w ten sposób Budda i jego współpracownicy przez trzy lata mogli zarobić na loteriach nawet 400 milionów złotych.

Tak potężne środki wzbudziły podejrzenia służb państwowych. Z ustaleń Onetu wynika, że Buddą i jego współpracownikami skarbówka zainteresowała się w lipcu 2024 r. Urzędnicy wykryli bowiem przelewy znacznych środków finansowych, krążące pomiędzy spółkami związanymi z youtuberem i jego znajomymi. Ostatecznie prokuratura zatrzymała w tej sprawie 10 osób, zarzucając im między innymi udział w zorganizowanej grupie przestępczej, pranie brudnych pieniędzy oraz nielegalne uszczuplanie dochodów podatkowych Skarbu Państwa. W trakcie czynności zabezpieczono mienie należące do podejrzanych na łączną kwotę około 140 milionów złotych, w tym 51 samochodów, nieruchomości, a także dokonano blokady środków na rachunkach na kwotę ponad 77 milionów złotych.

Kamil L. oraz 9 innych osób zostało zatrzymanych w dniu 14 października 2024 roku przez funkcjonariuszy CBŚP i KAS na polecenie prokuratora zachodniopomorskiego pionu PZ PK. W działaniach uczestniczył także Zachodniopomorski Urząd Celno-Skarbowy w Szczecinie. Zarzuty ogłoszone podejrzanym dotyczą kierowania oraz udziału w zorganizowanej grupie przestępczej, której celem było organizowanie gier losowych, które to loterie z uwagi na warunki ich uczestnictwa były w istocie grami hazardowymi. Celem działania podejrzanych było uzyskanie wpływów ze sprzedaży losów i omijanie przepisów o grach hazardowych. Nadto zarzuty dotyczą czynów polegających na uszczuplaniu należności Skarbu Państwa z tytułu podatku VAT, w związku z wystawieniem nierzetelnych faktur, które nie dokumentowały rzeczywistych zdarzeń gospodarczych. Zarzut prania brudnych pieniędzy związany jest z tworzeniem pozorów legalnej działalności gospodarczej i przekazywaniem pod pozorem pożyczek, pieniędzy pomiędzy kontami należącymi do osób objętych postępowaniem, celem ukrycia rzeczywistego pochodzenia tych środków i przekazywania ich poza granice kraju. Łączna suma pieniędzy znajdujących się w obrocie stanowiła kwotę ponad 126 milionów złotych. Zarzutami objęto okres działalności grupy od października 2021 roku do października 2024 roku - informuje Prokuratura Krajowa.