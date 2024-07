Nagranie z drogi do Morskiego Oka rozwścieczyło internautów. "Kolejka do przewiezienia d*pska kosztem zwierząt..." [WIDEO]

Ostrzeżenia IMGW przed burzami. Alarm dla 13 województw

Środa (24 lipca) będzie dniem pochmurnym, z przemieszczającymi się z zachodu na wschód burzami i przelotnymi opadami deszczu. Na południu kraju możliwy też grad. Potwierdziły się tym samym wcześniejsze prognozy Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej. - Wysokość opadów w czasie burz do 35 mm, lokalnie do 40 mm na południu - czytamy w komunikacie IMGW. Wiatr słaby i umiarkowany, przeważnie północno-zachodni. W czasie burz porywy wiatru do 80 km/h. Wysoko w Sudetach porywy wiatru do 60 km/h.

W środę (24 lipca) synoptycy z IMGW już od rana spodziewają się występowania burz, w zachodniej i centralnej części kraju. Zostały wydane ostrzeżenia meteorologiczne I stopnia przed burzami w dwunastu województwach. W Małopolsce obowiązują ostrzeżenia drugiego stopnia.

Najchłodniej nad morzem i w górach, gdzie termometry wskażą 18-20°C. Na północnym zachodzie od 21°C, w centrum około 27°C. Najcieplej na południowym wschodzie, do 29°C. W kolejnych dniach temperatura w Polsce będzie rosnąć. Na weekend 26-28 lipca prognozowany jest powrót upałów.

Źródło: IMGW

⚠️UWAGA⚠️‼️ NOWE OSTRZEŻENIA METEOROLOGICZNE #IMGW ‼️BURZE 1°🟡i 2°🟠⛈️Prognozowane są burze, którym miejscami będą towarzyszyć bardzo silne opady deszczu od 30 mm do 40 mm, oraz porywy wiatru do 80 km/h. Lokalnie grad.➡️https://t.co/SRg9XPyuvp#burza pic.twitter.com/sbwbMLiZrI— IMGW-PIB METEO POLSKA (@IMGWmeteo) July 23, 2024