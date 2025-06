Burze nad Polską. Dramatyczna noc i kolejne ostrzeżenia IMGW. Alarmujące dane

Zakopane zmienia oblicze. Krupówki walczą z tandetą i stawiają na to!

Burze nad Polską. Najgorzej w Małopolsce i na Śląsku

Jak informuje Państwowa Straż Pożarna, w czwartek (5 czerwca) strażacy w całym kraju interweniowali 1578 razy w związku z intensywnymi burzami, które przeszły nad Polską. Najwięcej zgłoszeń odnotowano w województwach:

małopolskim – 523 interwencje,

śląskim – 226,

mazowieckim – 191,

dolnośląskim – 133,

świętokrzyskim – 111.

W nocy z 5 na 6 czerwca (od godz. 00:00 do 6:00) doszło do kolejnych 332 zdarzeń, głównie w:

woj. lubelskim – 153 zgłoszenia,

małopolskim – 73,

świętokrzyskim – 56,

śląskim – 33.

Jak przekazał st. bryg. Karol Kierzkowski, rzecznik prasowy Państwowej Straży Pożarnej, zgłoszenia dotyczyły przede wszystkim zalanych posesji, piwnic oraz zagłębień terenu, a także powalonych drzew blokujących drogi i zagrażających infrastrukturze oraz uszkodzonych dachów oraz elewacji budynków mieszkalnych i gospodarczych.

W sumie odnotowano 156 zdarzeń związanych z uszkodzeniem budynków, z czego najwięcej w woj. małopolskim (68 zgłoszeń), w woj. lubelskim (51) i w woj. mazowieckim (37). W powiecie płockim jedna osoba została ranna.

Pogoda na piątek, 6.06.2025. IMGW ostrzega przed burzami

Niestety, piątek (6 czerwca) zapowiada się na kolejny burzowy dzień w Polsce. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenia I stopnia przed burzami w prawie całej Polsce. - Prognozowane są miejscami burze, którym będą towarzyszyć opady deszczu do 20 mm oraz porywy wiatru do 70 km/h, a punktowo do około 85 km/h. Lokalnie grad – czytamy w treści komunikatu IMGW. Burz należy spodziewać się po południu i wieczorem w piątek (6 czerwca). Prawdopodobieństwo zagrożenia oceniane jest przez synoptyków na 80 proc.

Źródło: PSP / IMGW

