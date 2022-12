Był koszmarem skarbówki, wpadł bo chciał załatwić interesy. 52-latka szukało 28 sądów

Był koszmarem skarbówki, został zatrzymany przez policjantów z Olkusza. Szukało go 28 sądów

Skarbówka wreszcie może odetchnąć z ulgą. Mający na koncie liczne przestępstwa skarbowe, 52-letni mężczyzna wpadł w ręce mundurowych. Gagatek był poszukiwany na podstawie 6 listów gończych i 40 nakazów doprowadzenia. Postawić go przed swoim obliczem chciały między innymi sądy w Iławie, Łęczycy, Oleśnicy, Rybniku, Wadowicach, Złotowie, Chrzanowie, Gliwicach i Olkuszu. Dopiero, gdy 52-latek przyjechał z Czech do Polski w interesach, policjanci Wydziału Kryminalnego Komendy Powiatowej Policji w Olkuszu wpadli na jego trop. We wtorek, 13 grudnia został zatrzymany, gdy przebywał w jednej z firm znajdujących się na terenie Katowic. Mężczyzna był zaskoczony "wizytą" funkcjonariuszy. Przewieziono go do olkuskiej komendy.

Jaka kara grozi 52-latkowi?

Zatrzymany mężczyzna trafił już do zakładu karnego. Za popełnione przestępstwa skarbowe sądy wymierzały mu dotychczas kary po kilkadziesiąt dni pozbawienia wolności. 52-latek oczywiście nie miał zamiaru przebywać za kratkami, dlatego tak pieczołowicie starał się ukryć przed wymiarem sprawiedliwości. Teraz czekają go dużo większe problemy. Grozi mu kara pozbawienia wolności nawet do 8 lat.

