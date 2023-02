Chciał być dobrym kolegą i gorzko pożałował. 66-latek bez prawa jazdy narobił problemów znajomemu

Antoś z Krakowa cierpi na autoimmunologiczne zapalenie mózgu. Jego choroba przewróciła życie rodziny do góry nogami

Zakopane. Kierowca bez prawa jazdy chciał przekazać auto znajomemu. 42-latek był poszukiwany

42-latek chciał być dobrym kolegą, a sam wpadł w kłopoty. Wszystko zaczęło się od zatrzymania volkswagena prowadzonego przez kierowcę nieposiadającego prawa jazdy. Doszło do niego w poniedziałek, 20 lutego na ul. Chałubińskiego w Zakopanem. Mundurowi uniemożliwili 66-latkowi bez uprawnień dalszą podróż, dlatego chciał on przekazać wóz znajomemu. Ten się zgodził, ale po sprawdzeniu personaliów 42-latka funkcjonariusze odkryli, że... jest on poszukiwany w związku z nieopłaceniem zaległej grzywny. Mężczyzna uniknął odsiadki tylko dlatego, że uiścił zaległą karę. Wówczas mógł też przejąć od 66-letniego znajomego jego wóz.

Za łamanie nałożonego przez sąd zakazu prowadzenia pojazdów grozi kara pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5.

