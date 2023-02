Antoś z Krakowa cierpi na autoimmunologiczne zapalenie mózgu. Jego choroba przewróciła życie rodziny do góry nogami

Antoś z Krakowa cierpi na autoimmunologiczne zapalenie mózgu. W Internecie trwa zbiórka na leczenie chłopca

Problemy zdrowotne niespełna 9-letniego Antosia z Krakowa rozpoczęły się półtora roku temu. Chłopiec przestał kontrolować swoje zachowania, stał się agresywny, na przemian krzyczał i płakał, a po ataku nie pamiętał, co się stało. W końcu lekarze postawili straszną diagnozę, Antoś cierpi na zespół Aspergera oraz autoimmunologiczne zapalenie mózgu. Dotychczasowe leczenie nie przyniosło rezultatu, nadzieją dla małego pacjenta jest terapia immunoglobulinami. Niestety bliscy chłopca nie są w stanie samodzielnie jej sfinansować.

- Jestem tatą 8,5-letniego Antosia i dziś przychodzę prosić Was o pomoc. Półtora roku temu życie mojej rodziny wywróciło się do góry nogami. Będąc w zerówce, syn nagle przestał kontrolować swoje zachowanie – bez powodu wybuchał krzykiem, atakował fizycznie innych, biegał po salach, uciekał opiekunom, którzy w żaden sposób nie mogli go uspokoić. Nie mogliśmy zrozumieć, dlaczego tak nagle zaczął się dziwnie zachowywać. Nie mogliśmy pojąć, co dzieje się z naszym ukochanym dzieckiem… W domu zaczęły się podobne zachowania. To było przerażające. Antoś na przemian krzyczał, płakał, był agresywny. Jednak nie to było najgorsze i najbardziej zadziwiające – po atakach Antoś częściowo nie pamiętał, co się stało i nie potrafił wytłumaczyć swojego dziwnego zachowania. Nasz synek jest wyjątkowym chłopcem – ma świetną pamięć, bardzo dużo czyta, lubi matematykę. Niestety jego obecne dzieciństwo to niekończące się wizyty u lekarzy oraz konsultacje w wielu poradniach medycznych - pisze ojciec chłopca.

Na portalu siepomaga.pl trwa zbiórka na leczenie Antosia. Terapia immunoglobulinami jest bardzo kosztowna i trzeba ją opłacić z góry, ale szybko zastosowana zwiększa szansę na pełny powrót dziecka do zdrowia. Do sfinansowania leczenia brakuje jeszcze ponad 200 tysięcy złotych. Na Facebooku powstała dedykowana Antosiowi grupa licytacyjna, a środki zebrane podczas aukcji również trafią na konto małego pacjenta.

