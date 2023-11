Robili to na klatce schodowej! Sąsiadkę zaalarmowały odgłosy. Kobieta spojrzała i osłupiała

W Nowej Hucie grasował młody mężczyzna, który zupełnie bez powodu napadał na przypadkowych ludzi. Do jednego z pokrzywdzonych mężczyzn 23-latek podbiegł od tyłu i uderzył go w głowę, a dodatkowo kierował w jego kierunku groźby karalne oraz wymachiwał mu przed twarzą niebezpiecznym narzędziem. Nie był to jednorazowy wybryk. Mężczyzna w dalszym ciągu zaczepiał mieszkańców Krakowa. W końcu o sprawie dowiedziała się policja.

Mundurowi udali się na jedną z ulic w rejonie Placu Centralnego, gdzie według uzyskanych informacji mogła przemieszczać się osoba odpowiedzialna za atakowanie na ulicach Nowej Huty przypadkowych osób. W pewnym momencie kryminalni zauważyli mężczyznę odpowiadającego rysopisowi poszukiwanego napastnika. Funkcjonariusze natychmiast wylegitymowali 23-latka, który na widok policjantów próbował uciekać.

Po udaremnieniu jego zamiarów kryminalni poinformowali go o powodzie interwencji. Następnie mężczyzna został zatrzymany i przewieziony do policyjnej jednostki. Dodatkowo w trakcie przeszukania mieszkania zatrzymanego policjanci zabezpieczyli niebezpieczne przedmioty takie jak maczeta, nóż i pojemnik z gazem, a także kilka telefonów komórkowych oraz cześć odzieży, w którą napastnik najprawdopodobniej ubrany był w trakcie jednego ze zdarzeń. Zatrzymany 23-latek usłyszał zarzuty naruszenia czynności narządów ciała, kierowania gróźb oraz naruszenia nietykalności innych osób. Grozi mu kara do 5 lat pobawienia wolności.

