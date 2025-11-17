Ciągnik zgubił transport kukurydzy. Droga krajowa zablokowana na wiele godzin

W poniedziałek, 17 listopada, po godzinie 8:00 w Przeciszowie na jezdnię wysypała się kukurydza z przyczepy ciągnika rolniczego.

Droga w miejscu zdarzenia jest całkowicie zablokowana, a na miejscu pracują służby.

Policja wyznaczyła objazdy, a utrudnienia w ruchu mogą potrwać wiele godzin.

Paraliż na DK44 w Przeciszowie. Z ciągnika wysypała się kukurydza

Złociste ziarna kukurydzy rozsypane na całej szerokości jezdni – taki widok zastali kierowcy, którzy w poniedziałek rano próbowali przejechać przez Przeciszów. Do zdarzenia doszło w godzinach porannego szczytu komunikacyjnego, kiedy wielu mieszkańców regionu zmierzało do pracy i szkół. Jak wynika z pierwszych informacji przekazywanych przez służby, z nieustalonych na razie przyczyn z przyczepy ciągnika rolniczego wysypał się przewożony ładunek.

Droga krajowa nr 44 w Przeciszowie, na wysokości ulicy Krakowskiej, jest całkowicie nieprzejezdna. Na miejscu natychmiast pojawiły się patrole policji, które zabezpieczają teren i próbują zorganizować ruch w tej kryzysowej sytuacji. Usuwanie zalegającego na jezdni ładunku to zadanie niezwykle czasochłonne.

Kierowcy, uważajcie! Utrudnienia na DK44 potrwają kilka godzin

Służby pracujące na miejscu zapowiadają, że utrudnienia mogą potrwać nawet kilka godzin. Policjanci obecni na miejscu kierują samochody na zorganizowane objazdy, jednak należy się spodziewać, że w okolicznych miejscowościach ruch również może być wzmożony. Funkcjonariusze apelują do kierowców o zachowanie szczególnej ostrożności, cierpliwość i bezwzględne stosowanie się do poleceń. Osoby, które planowały podróż trasą DK44 w okolicach Przeciszowa, powinny, jeśli to możliwe, zmienić swoje plany i wybrać inną drogę. Przywrócenie normalnego ruchu na tym odcinku nastąpi dopiero po całkowitym uprzątnięciu jezdni.

Potężny wyciek gazu w Krakowie. Ogromny słup ognia poderwał mieszkańców na nogi!