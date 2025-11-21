Ciało zmarłej Samanty znaleźli w windzie. Padła ofiarą grupy przestępczej

Policja w Krakowie rozbiła gang handlujący silnymi lekami psychotropowymi. Zatrzymano 10 osób z całej Polski, w tym dilerów oraz lekarza z Dolnego Śląska.

Działalność grupy jest łączona ze śmiercią czterech młodych kobiet w Krakowie, które przedawkowały leki. Śledztwo ruszyło po znalezieniu ciała 27-latki w windzie na osiedlu Olsza II.

Ofiarami gangu padały głównie młode, uzależnione kobiety w kryzysie emocjonalnym, które były również wykorzystywane seksualnie przez dilerów.

Policja rozbiła grupę przestępczą. Jej ofiarą padła między innymi 27-letnia Samanta

Jedną w ofiar grupy przestępczej jest 27–letnia Samanta Sz. mieszkanka małej podkrakowskiej miejscowości. To właśnie jej nagie ciało w bloku w windzie znaleźli mieszkańcy budynku na Olszy II. Funkcjonariusze od razu się zorientowali, że jej śmierć nie nastąpiła z przyczyn naturalnych, a sekcja zwłok potwierdziła ich przypuszczenia. Zatrzymano w tej sprawie 26–letniego mężczyznę. To właśnie u niego w mieszkaniu Samanta przebywała i w nim umarła. Mężczyzna nie tylko nie udzielił jej pomocy, ale po śmierci dziewczyny, wraz z koleżanką jej ciało zawlekli i do winy i tam porzucili. Samanta przed śmiercią zażyła leki psychotropowe i i je przedawkowała.

W toku śledztwa okazało się, że mężczyzna zatrzymany w mieszkaniu to diler i członek zorganizowanej grupy przestępczej która sprzedawała niebezpieczne substancje. Leki trafiały głównie do młodych kobiet w kryzysie emocjonalnym, często już uzależnionych od opiatów czy benzodiazepin.

Uzależniali kobiety od narkotyków, a później wykorzystywali

Kobiety były także wykorzystywane seksualnie przez dilerów. W podobnych okolicznościach jak Samanta, zmarła w czerwcu inna młoda kobieta w Krakowie. Jej ciało znaleziono w mieszkaniu Kazimierzu. Była w towarzystwie mężczyzny, który wcześniej zaopatrzył ją w leki psychotropowe. To właśnie wtedy śledczy połączyli oba przypadki i wpadli na trop zorganizowanej grupy przestępczej. Wnikliwe śledztwo pozwoliło na zatrzymanie 10 osób.

Według śledczych grupa dostarczyła psychotropy jeszcze dwóm innym kobietom, które potem je przedawkowały i zmarły. Leki psychotropowe to substancje są sprzedawane tylko na receptę i powinny być zażywane wyłącznie pod ścisłą kontrola lekarską.