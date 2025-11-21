Ciszę nocną przerwało wycie syren. Nie udało im się uratować Justyny. "Miała piękny uśmiech"

Anita Leszaj
Anita Leszaj
Konsultacja: eitor
2025-11-21 11:49

Kilkanaście minut po godzinie 23, w sobotę 15 listopada, głuchą ciszę w Przylasku Rusieckim na obrzeżach Krakowa, przerwała strażacka syrena. Trzy jednostki ochotników z okolicznych jednostek OSP wyruszyły na błyskach do wypadku komunikacyjnego. Szybko okazało się, że pociąg potrącił młoda kobietę. 31-letnia Justyna B. nie przeżyła wypadku. Zmarła mimo reanimacji. 

Kosmetyczka zginęła w wypadku pod Krakowem

Justyna B. mieszkała w Chałupkach, niedaleko popularnego kąpieliska w Przylasku Rusieckim wraz z mężem i 11-letnią córką. - To już będzie dobre 12 lat, jak się tu wprowadziła, do męża. Pracowała w Niepołomicach jako kosmetyczka. Miała piękny uśmiech - mówi o zmarłej Justynie z niedowierzaniem jej sąsiadka. Dodaje, że kobieta wiodła spokojne życie.

- Ja nie wiem jak to się stało, my tu wszyscy jesteśmy w szoku. Nie wiemy dlaczego Justyna znalazła się na torach. Tamtędy nie ma żadnego skrótu do domu - dodaje poruszona w rozmowie z "Super Expressem". Faktycznie do wypadku doszło na nasypie kolejowym, wzdłuż kąpieliska w Przylasku Rusieckim, niedaleko mostu na Wiśle. Jesienią i zimą jest tu pusto, teren jest nieoświetlony. Infrastruktura kończy się kilkaset metrów wcześniej gdzie znajduje się przystanek kolejowy. Śledczy nie wiedzą jeszcze jak wyglądał wieczór 31–latki i co robiła w miejscu, w którym doszło do tragedii. Czy wracała do domu i chciała skrócić sobie drogę i przejść wałem wiślanym?

Okoliczni mieszkańcy twierdzą, że tamtędy się po prostu nie chodzi. - Nagle rozległ się straszny hałas, ten maszynista strasznie trąbił - mówi w rozmowie z Super Expressem mieszkaniec domu, w okolicy którego doszło do tragedii. - Kobieta została potrącona przez pociąg. Na tym etapie śledztwa nie wiemy dlaczego się tam znalazła, wiadomo, że maszynista był trzeźwy. Prokuratura zleciła sekcję zwłok zmarłej 31–latki - poinformowała Super Express Oliwia Brożek–Michalak, rzecznik prasowa prokuratury okręgowej w Krakowie. Jej wyniki będą znane za kilka miesięcy.

Pogrzeb Justyny w Ruszczy

Justyna została pochowana na cmentarzu parafialnym w Ruszczy. W ostatniej drodze towarzyszyła jej mała Anastazja, jedyna córka, mąż, oraz tłum przyjaciół i znajomych. – Za jakiś czas dowiemy się, dlaczego doszło do wypadku, ale jakie to będzie miało znaczenie? - powiedział podczas kazania kapłan z ambony. - Gdy kilka dni temu dowiedziałem się o wypadku to zastanawiałem się co ja mam wam, drodzy rodzice, córko, mężu, powiedzieć. Są chwile, że czasem lepiej zamilknąć. Ale stoję tu przed wami jako kapłan i chcę odwołać się do tego co dziś Jezus do nas powiedział, chcę odwołać się do ewangelii - mówił do wiernych, którzy po brzegi wypełnili kościół.

Siostra zmarłej uruchomiła zrzutkę dla córki zmarłej Justyny. Można ją wesprzeć w tym miejscu!

Justyna zginęła potrącona przez pociąg
6 zdjęć

Polecany artykuł:

Cztery młode kobiety nie żyją. Policja zatrzymała 10 osób. Wśród nich jest leka…
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

WYPADEK MAŁOPOLSKA