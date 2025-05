Co na maturze z angielskiego 2025?

Z przecieków maturalnych, które pojawiły się w sieci zaraz przed rozpoczęciem egzaminu, wynika, że na maturze pojawiły się zadania dotyczące m.in. wyboru odpowiednich nagłówków do konkretnych akapitów, uzupełniania luk w tekście czy odpowiadania na pytania dotyczące wskazanej treści. Uczniowie mieli się zmierzyć z opisem dotyczącym zespołu The Beatles, powiązanym z ich słynnym zdjęciem okładkowym płyty "Abbey Road" (zrobionym właśnie na tej ulicy w Londynie). Niektóre z zadań maturalnych 2025, które znajdziemy na platformie X, brzmiały następująco:

Usłyszysz dwukrotnie informację o możliwości pracy w ramach wolontariatu. Na podstawie informacji zawartych w nagraniu uzupełnij luki w notatce, tak aby jak najbardziej precyzyjnie oddać sens wysłuchanego tekstu. Przeczytaj wiadomość, którą Anna wysłała do kolegi. Uzupełnij luki zgodnie z treścią tekstów, tak aby jak najbardziej precyzyjnie oddać ich sens. Uzupełnij poniższe minidialogi. Wybierz spośród podanych opcji brakującą wypowiedź, tak aby otrzymać spójny i logiczny tekst.

W zadaniu otwartym uczniowie stworzyć wpis blogowy na temat pierwszego występu przed publicznością. Konieczne było poinformowanie w nim, co to było za wydarzenie i dlaczego zdecydowaliśmy się w nim wystąpić, w jaki sposób przebiegały przygotowania, jaki mieliśmy problem w trakcie występu i jak zareagowała na ten występ publiczność.

Czy te przecieki okażą się prawdziwymi arkuszami maturalnymi CKE? Tego dowiemy się już za parę godzin! W oczekiwaniu na tegoroczne arkusze maturalne z angielskiego, zapoznaj się z arkuszami CKE z zeszłego roku.

Matura z angielskiego 2025 - ARKUSZ CKE, ODPOWIEDZI, ZADANIA. W środę, 7 maja o godzinie 9:00 maturzyści przystąpili do matury 2025 z angielskiego w formule 2023 i formule 2015. To trzeci dzień zmagań z egzaminem dojrzałości. Co było na maturze z angielskiego?

