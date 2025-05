Tegoroczna matura z języka polskiego obejmowała zarówno zadania testowe, jak i wypracowanie związane z lekturami obowiązkowymi. Wśród poleceń znalazły się pytania dotyczące interpretacji fragmentu prozy oraz analiza poezji. Uczniowie musieli także zmierzyć się z wypowiedzią argumentacyjną na temat jednego z motywów literackich. CKE udostępniło już oficjalny arkusz do pobrania, dzięki czemu każdy może samodzielnie przeanalizować zadania i zastanowić się nad swoimi odpowiedziami.

Co było na maturze podstawowej z polskiego 2025?

Uczniowie zdający maturę w formule 2023 zmierzyli się z dwoma tematami rozprawkowymi, które dawały im sporą swobodę pisania:

Źródło nadziei w czasach trudnych dla człowieka. Jak błędna ocena sytuacji wpływa na życie człowieka?

Maturzyści musieli odwołać się do dowolnej lektury obowiązkowej, innego utworu literackiego oraz wybranych przez siebie kontekstów. W pozostałych częściach egzaminu pojawiły się pytania dotyczące m.in. następujących lektur maturalnych:

"Dziadów cz. III" Adama Mickiewicza,

"Roku 1984" Georga'a Orwella,

"Tanga" Stanisława Mrożka.

W zadaniach maturalnych trzeba było wskazać między innymi, czego symbolem jest Rycerz w "Weselu", określić epokę, w której powstała "Rozmowa Mistrza Polikarpa ze Śmiercią", czy podać przykład epitetu z fragmentu "Pieśni 14" Jana Kochanowskiego.

Arkusze maturalne CKE z polskiego 2025 i odpowiedzi [FORMUŁA 2023]

Chcesz wiedzieć, czy dobrze poszło Ci na maturze? Poniżej znajdziesz nie tylko pełny arkusz egzaminacyjny, lecz także przygotowane przez ekspertów odpowiedzi do wszystkich zadań. Dzięki temu szybko sprawdzisz swoje rozwiązania i zyskasz pewność co do wyniku. To doskonała okazja, by szczegółowo przeanalizować swój egzamin i przygotować się do kolejnych wyzwań.