Co dalej z religią w szkołach? Ważne spotkanie Episkopatu. Alarmujące dane

Uczniowie nie chcą chodzić na lekcje religii. Liczby nie kłamią

W związku ze spadkiem zainteresowania lekcjami religii wśród uczniów, coraz częściej szkoły rozważają ograniczenie lekcji religii do z dwóch do jednej godziny w tygodniu. O tym, że dzieci odwracają się od wiary mówią nawet kościelne statystyki. - Jak wynika z danych Instytutu Statystyki Kościoła Katolickiego w 2022 roku ochrzczono najmniej dzieci (302 tys.) odkąd Kościół prowadzi statystyki (nie ma danych na 2023 rok). Spadki obserwowane są także w przypadku bierzmowania i ślubów kościelnych - czytamy w artykule na parenting.pl.

Kościół chce odwrócić ten niekorzystny dla siebie trend. W poniedziałek (10 czerwca) rozpoczęło się 398. Zebranie Plenarnego Konferencji Episkopatu Polski, którego głównym tematem będą lekcje religii w szkole. Tym bardziej, że ministra edukacji Barbara Nowacka chce wprowadzić również zmianę w postaci usunięcia oceny z religii ze średniej.

- Do tego momentu odbyły się dwa spotkania tego zespołu (Komisji Wychowania Katolickiego KEP) w MEN. Dotyczyły one dwóch kwestii, które w rozporządzeniach pani minister zaproponowała czy już wprowadziła: niewliczania ocen z religii do średniej na świadectwach i (...) łączenia klas podczas zajęć z lekcji religii - powiedział bp Wojciech Osial, przewodniczący Komisji Wychowania Katolickiego KEP, cytowany przez PAP.

Źródło: parenting.pl / PAP

