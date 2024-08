i Autor: Super Express - archiwum

Poprawa matury 2024

Co się stanie, jeśli nie zdam matury poprawkowej? CKE dopuszcza tylko jedną możliwość

Co będzie, jeśli nie zdam matury poprawkowej - to zdanie, które często pojawia się z ust przerażonych zdających. Niektórzy maturzyści już martwią się, co się stanie, jeśli nie zdadzą matury poprawkowej 2024! Chociaż matura ostatniej szansy rozpoczęła się we wtorek, 20 sierpnia, a wyniki będą 10 września. Wielu uczniów będzie czuło, jak poszła im matura poprawkowa tuż po opuszczeniu sali egzaminacyjnej. Czy CKE przewiduje jeszcze jeden termin matury? Czy maturę w ogóle trzeba zdać? Wszystko wyjaśniamy w tym artykule.