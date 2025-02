i Autor: Grzegorz Mroczka, Wikipedia Tragiczne zdarzenie w Tatrach.

Drastyczny wzrost interwencji!

Coraz więcej wypadków śmiertelnych w Tatrach! TOPR podsumował 2024 rok

Tatrzańskie Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe opublikowało statystyki za 2024 rok. Znajdziemy w nich szczegółowe informacje o wszystkich odnotowanych w ubiegłym roku interwencjach. Jak się okazuje, drastycznie zwiększyła się liczba wypadków, w tym śmiertelnych. Ratownicy zaznaczają, że do wielu z nich by nie doszło, gdyby turyści odpowiednio przygotowali się go wyjścia w góry.