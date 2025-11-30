Czy można wziąć ślub w trakcie Adwentu? Wierni mają problem. Proboszczowie stawiają warunki!

Adwent to dla wielu wiernych czas radosnego oczekiwania na Boże Narodzenie, ale również okres zadumy, refleksji i duchowego wyciszenia. Właśnie dlatego wśród par planujących ślub kościelny pojawia się fundamentalne pytanie: czy można zorganizować ceremonię zaślubin w tym wyjątkowym okresie? Wokół tej kwestii narosło wiele mitów, a powszechne przekonanie o całkowitym zakazie często mija się z prawdą.

  • Kodeks Prawa Kanonicznego nie zabrania zawierania ślubów w Adwencie. Kościół nie zachęca jednak do organizowania hucznych uroczystości, które kłócą się z jego refleksyjnym charakterem.
  • Pary planujące ślub w Adwencie muszą liczyć się z ograniczeniami. Dotyczą one m.in. skromniejszego wystroju kościoła, oprawy muzycznej oraz konieczności uzyskania zgody proboszcza.
  • Kościół aprobuje śluby w Adwencie zwłaszcza w sytuacjach wyjątkowych. Jako ważne powody uznaje się m.in. kwestie zdrowotne, zawodowe (np. praca za granicą) czy zaawansowaną ciążę.

Ślub w Adwencie jest możliwy, ale Kościół stawia warunki. Nie wszystko jest dozwolone

Wbrew obiegowej opinii, sakrament małżeństwa w Adwencie nie jest kategorycznie zabroniony. Wierni często mylą ten okres z Wielkim Postem, kiedy to ograniczenia są znacznie surowsze. Kodeks Prawa Kanonicznego, czyli najważniejszy zbiór przepisów kościelnych, nie zawiera przepisu bezpośrednio zakazującego zawierania małżeństw w czasie Adwentu. Kanon 1130 jasno wskazuje, że ślub może odbyć się w każdym czasie, o ile nie stoją temu na przeszkodzie przepisy lokalne, tzw. prawo partykularne.

Historycznie w polskiej tradycji istniał tzw. czas zakazany, który obejmował Adwent i uniemożliwiał organizację ślubów. Obecnie takiego formalnego zakazu nie ma, choć w wielu parafiach wciąż przestrzega się tej tradycji. Oznacza to, że choć ogólnokościelne prawo dopuszcza taką ceremonię, ostateczna decyzja i jej charakter zależą od lokalnych zwyczajów oraz zgody proboszcza.

Huczne wesele w Adwencie to problem. Jakie ograniczenia czekają na narzeczonych?

Adwent to okres kojarzący się z wyciszeniem, modlitwą, roratami i powstrzymaniem się od hucznych zabaw. Tymczasem ślub i wesele to z natury radosne i głośne uroczystości, które mogą stać w sprzeczności z duchem adwentowego oczekiwania. Dlatego pary, które uzyskają zgodę na ślub w tym okresie, muszą liczyć się z pewnymi ograniczeniami. Dotyczą one przede wszystkim samej ceremonii w kościele:

  • skromniejszy wystrój kościoła, dopasowany do okresu adwentowego,
  • ograniczona oprawa muzyczna; podobnie jak wystrój dopasowana do okresu adwentowego,
  • zgoda proboszcza: może on udzielić zgody na ślub pod warunkiem zachowania skromniejszego charakteru uroczystości.

Istnieją jednak sytuacje, w których Kościół podchodzi do sprawy bardziej elastycznie. Jeśli za decyzją o ślubie w Adwencie stoją ważne powody, takie jak poważna choroba, zaawansowana ciąża, kwestie prawne związane z wyjazdem za granicę czy służba wojskowa.

