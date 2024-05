Czy w piątek po Bożym Ciele można jeść mięso? Biskupi zdecydowali

Przez elektrycznego busa koniom grozi straszna śmierć! Górale chcą je wysłać do rzeźni

Piątek po Bożym Ciele (31 maja 2024) jest kolejnym dniem długiego weekendu. Równocześnie dla katolików piątek co do zasady jest dniem pokutnym, w którym nie można jeść mięsa. Wyjątek stanowią piątki, w które przypada uroczystość kościelna. W piątek, 31 maja Kościół obchodzi święto Nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny, jednak to święto nie ma statusu uroczystości, zatem w piątek po Bożym Ciele wierni muszą się powstrzymać od jedzenia mięsa. Od tego obowiązku zwalnia ich natomiast dyspensa wydana przez biskupa diecezjalnego.

Hierarchowie mają w tej kwestii pełną dowolność. Mogą udzielić dyspensy swoim diecezjanom, lub nie wydawać w tej sprawie żadnej decyzji, co skutkuje utrzymaniem zakazu jedzenia mięsa. W tym roku biskupi podzielili się na dwie, niemal równe grupy. W 23 diecezjach dyspensa została wprowadzona, natomiast w 18 diecezjach obowiązuje nakaz powstrzymania się od spożywania mięsnych potraw. Biskupi z regionu utrzymali wspólny front i solidarnie nie udzielili dyspensy. Zakaz jedzenia mięsa obowiązuje więc dzisiaj wiernych z archidiecezji krakowskiej, diecezji tarnowskiej oraz diecezji bielsko-żywieckiej. Poniżej dalsza część artykułu.

Kogo obowiązuje zakaz jedzenia mięsa w piątki?

Zgodnie z kodeksem prawa kanonicznego do zachowania wstrzemięźliwości od pokarmów mięsnych są zobowiązani wszyscy katolicy w wieku powyżej 14 lat. Osoby, które planują zorganizowanie grilla z potrawami mięsnymi, a nie chcą łamać kościelnych nakazów, mogą także postarać się u swojego proboszcza o udzielenie dyspensy. Dyspensa jest jednak zazwyczaj udzielana pod rygorem spełnienia określonych warunków. Najczęściej dotyczą one zachowania wstrzemięźliwości od pokarmów mięsnych w innym dniu. Na podstawie kanonu 1245 Kodeksu prawa kanonicznego, proboszczowie mogą udzielić dyspensy wszystkim wiernym z podległej sobie parafii (i osobom przebywającym tego dnia na terenie parafii), bądź pojedynczym osobom, które się o to zwrócą.

