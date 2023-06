Dachowanie osobówki pod Krakowem. Matka spieszyła się do lekarza z malutkim synkiem

Imponujące wynagrodzenia w branży IT

We wtorek, 6 czerwca w Krzeszowicach-Czatkowicach doszło do bardzo groźnego zdarzenia drogowego. Jak podaje Kraków112 - Krakowskie Ratownictwo w Obiektywie około godz. 17.00 dachował samochód osobowy z dwójką podróżnych na pokładzie. Poszkodowana została kierująca oraz jej 8-miesięczny synek. Na miejscu pracowała policja, która wstępnie ustaliła przebieg zdarzenia. Podinsp. Katarzyna Cisło z zespołu prasowego KWP Kraków przekazała "Super Expressowi", że przyczyną dachowania był nadmierny pośpiech. Kobieta jechała zbyt szybko i w efekcie straciła panowanie nad autem. Jej zachowanie wynikało z chęci jak najszybszego dotarcia do lekarza. Pomocy medycznej wymagał bowiem jej synek. Chłopczyk miał się zakrztusić i z tego powodu konieczna była interwencja medyczna.

Po dachowaniu kobieta i jej dziecko zostali przewiezieni do szpitala w Chrzanowie. Na szczęście po przeprowadzeniu wstępnych badań nie stwierdzono, by dolegało im coś poważnego. Kierująca samochodem była trzeźwa. W incydencie nie uczestniczyły inne pojazdy ani ludzie.

