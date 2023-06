Koszmar na wjeździe do Zakopanego! "Tak będzie do końca września"

Wakacje w Zakopanem w 2023 roku? Trzeba przygotować się na utrudnienia z powodu wielkich remontów dróg

Wakacje 2023 za pasem i wielu Polaków jak co roku odwiedzi Zakopane. Stolica polskich Tatr od lat jest jednym z najbardziej ulubionych miejsc wypoczynku w lipcu i sierpniu. Nieuchronnie wiążą się z tym utrudnienia i korki przy wjeździe do Zakopanego. Wielu już teraz niepokoi się na samą myśl o przejeździe popularną Zakopianką. Tymczasem drogowcy nie mają dla turystów dobrych wieści! Ci, którzy zechcą spędzić wakacje w Zakopanem, muszą przygotować się na drogowy koszmar. Przez całe lato będzie trwać uciążliwy remont na Zakopiance przy wjeździe do stolicy polskich Tatr, a to nie koniec prac drogowych, które zaplanowano na wakacje 2023 w Zakopanem. Gdzie będzie najgorzej? Które ulice omijać szerokim łukiem?

Władze Zakopanego: "Remontów dróg w Zakopanem jest sporo"

Najgorzej będzie na wjeździe do Zakopanego popularną Zakopianką. Powstaje tam rondo, a utrudnienia potrwają aż do końca września. To nie koniec. Ruszył również remont ulicy Ustóp biegnącej wzdłuż Zakopianki i ulicy Stare Krzeptówki. Już we wrześniu mają ruszyć kolejne prace remontowe ulic: Zwierzyniecka, Tuwima, Szkolna, Hrube, Króle i Harenda. "Remontów dróg w Zakopanem jest sporo. W maju nastąpiła kumulacja robót drogowych, ponieważ wcześniej nie pozwalały na nie warunki pogodowe. Czekamy również na pozwolenie na budowę bardzo ważnych dróg związanych z centrum komunikacyjnym – to będą nowe drogi łączące stację kolejową z nowopowstającym rondem przy wjeździe do Zakopanego. Planujemy budowę tego łącznika zakończyć w przyszłym roku" – powiedział PAP burmistrz Zakopanego Leszek Dorula.

Sonda Lubisz jeździć w polskie Tatry? Uwielbiam! Od czasu do czasu Wolę inne kierunki

Zakopane: przed wakacjami wyremontowane zostaną główne drogi https://t.co/6gywSL5bFS— Radio Kraków (@RadioKrakow) June 3, 2023

QUIZ na ferie. Co wiesz o Zakopanem? Pytanie 1 z 10 Jak długie są Krupówki? Ponad 1 km Ponad 2 km Ponad 5 km Dalej