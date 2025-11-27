De Niro buduje hotel w Krakowie, a mieszkańcy czują się zlekceważeni. Napisali list do słynnego aktora

Anita Leszaj
Anita Leszaj
Adrian Teliszewski
Konsultacja: Adrian Teliszewski
2025-11-27 9:38

Słynny hollywoodzki aktor Robert de Niro buduje w Krakowie potężny hotel. Dla miasta to prestiż i powód, by się chwalić, ale dla mieszkańców dzielnicy, w której powstaje Nobu, to problem. Boją się utraty miejsc parkingowych, wzmożonego ruchu, hałasu i korków. Uważają, że przy realizacji projektu zostali zlekceważeni, niedoinformowani i ze swoimi obawami pozostawieni sami.

  • W krakowskiej dzielnicy Zwierzyniec, przy Błoniach, powstaje nowoczesny hotel. Inwestycja obejmuje historyczny budynek Miastoprojektu, z którego pozostawiono jedynie fasadę.
  • Mieszkańcy protestują, obawiając się, że duża inwestycja zniszczy spokojny charakter dzielnicy. Martwią się o wzmożony ruch autokarów na wąskich ulicach oraz brak miejsc parkingowych.
  • W projekt miał zainwestować hollywoodzki aktor, dlatego mieszkańcy napisali list do Roberta De Niro. Wyrazili w nim swoje obawy co do skali inwestycji, jednak nie otrzymali jeszcze odpowiedzi.

Kontrowersje wokół budowy hotelu Roberta de Niro

Nowoczesny hotel wraz zapleczem powstaje w centrum miasta, przy Błoniach, w bezpośrednim sąsiedztwie stadionu Cracovii, w spokojnej dzielnicy Zwierzyniec. Stąd jest wszędzie blisko: na Wawel, czy do centrum pieszo. Zwierzyniec jest bardzo dobrze skomunikowany z pozostałą częścią miasta czy lotniskiem. Nic dziwnego, że budowa w takim miejscu hotelu wraz z całym zapleczem kulturowym okazała się atrakcyjna dla hollywoodzkiego aktora, który postanowił w realizację projektu zainwestować swoje pieniądze.

Należy dodać, że hotel powstaje na dużej działce wzdłuż ulicy Kraszewskiego, na której stoi historyczny budynek Miastoprojektu, wybudowany w latach 1951–1955, w którym w latach powojennych był siedzibą państwowych biur planowania urbanistycznego. Obecnie została z niego tylko fasada, cały środek został wypruty. – Najpierw inwestor dostał pozwolenie na remont budynku Miastoprojekt i budowę niewielkiego, nowego budynku na jego zapleczu. Jednak w niedługim czasie pozwolenie rozszerzono. Sądząc po wykopie, który widać na tyłach budynku Miastoprojektu, tam powstaje potężny nowy budynek – opowiadają w rozmowie z "Super Expressem" mieszkańcy dzielnicy. 

Polecany artykuł:

Arrasy na budynku. Kraków ma kolejny mural

Napisali list do Roberta de Niro

Mieszkańcy są przekonani, że potężna inwestycja zmieni na niekorzyść życie z spokojnej dzielnicy, w której - jak sami podkreślają - mieszka wielu emerytów, a małe wąskie uliczki między kamienicami nie pomieszczą dużych autokarów, które z pewnością pod hotel będą przyjeżdżać.

Nie mówiąc już o miejscach parkingowych. Gdzie zaparkują swoje samochody goście czy obsługa tego budynku? – pytają mieszkańcy. - Jako mieszkaniec rozumiem i akceptuję potrzebę realizacji nowych inwestycji. Ta potrzeba nie może być jednak realizowana kosztem warunków życia tu nie tylko mieszkańców nie tylko jednej ulicy, ale i całej Dzielnicy a też i majątku Miasta (...) mamy prawo oczekiwać poszanowania naszych potrzeb życiowych a nie ciągłego obciążania światłymi pomysłami – komentuje dla "Super Expressu" dr hab. Feliks Stalony Dobrzański, pracownik naukowy AGH oraz mieszkaniec dzielnicy. Dodaje, że chciałby zobaczyć analizy oddziaływania tak potężnej inwestycji na życie dzielnicy, w tym natężenie ruchu. Mieszkańcy Zwierzyńca napisali list do Roberta de Niro, w którym zawarli wszystkie swoje obawy i zastrzeżenia. Nie dostali jeszcze odpowiedzi.

De Niro buduje w Krakowie hotel a mieszkańcy protestują
25 zdjęć
Super Express Google News
Robert de Niro buduje hotel w Krakowie
Sonda
Czy Kraków jest dobrym miejscem do życia?
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

HOTEL
INWESTYCJA
ROBERT DE NIRO