Wybory samorządowe 2024. "Debata samorządowa. Walka o Kraków". Kiedy w Krakowie powstaną strefy Park&Ride?

Jakie pytania i odpowiedzi padły podczas debaty "Debata samorządowa. Walka o Kraków"? Tu zobaczysz całą relację na żywo. Spotkanie poprowadzili dziennikarz „Super Expressu”, Jacek Prusinowski oraz dziennikarz Radia ESKA Kraków, Patryk Kubiak.

Nie jest tajemnicą, że mieszkańcy Krakowa cierpią z powodu braku wystarczającej ilości miejsc parkingowych. Podczas debaty kandydatów na prezydenta nie mogło obyć się bez poruszenia tej kwestii w trzeciej rundzie.

Widz Przemysław Dudek:

"Jako mieszkańca Starej Krowodrzy interesuje mnie podejście kandydatów do zmotoryzowanych mieszkańców tej części miasta. Od ponad 10 lat przy każdym odnawianiu, malowaniu czy remoncie chodnika czy drogi, znikają kolejne miejsca parkingowe."

Rafał Komarewicz - Trzecia Droga, Polska 2050:

"Uważam, że powinniśmy budować więcej parkingów podziemnych, ale nie tylko parkingów komercyjnych, jak przy Muzeum Narodowym czy przy Hali Korony. To powinny być parkingi, na których mieszkańcy mogliby parkować swoje samochody. Na takich parkingach powinna być część wydzielona dla mieszkańców tak, by mogli zostawiać samochody. Niestety, w starej części Krakowa, gdzie przeważa gęsta zabudowa, nie ma możliwości, by mieszkańcy parkowali przy chodniku z tego względu, że zwracamy uwagę na ich dostępność dla pieszych. Kwestia parkingów podziemnych, nad którymi jest zieleń, to jest najlepszy kierunek." odpowiedział kandydat.

Na podobne pytanie odpowiedział również obecny wiceprezydent Krakowa, Andrzej Kulig. Państwo Barbara i Michał:

"Kiedy powstaną przy każdej większej wylotówce z Krakowa strefy "Parkuj i Jedź"?"

"To jest bardzo dobre pytanie. Tworzymy parkingi w kilku miejscach, m.in. na Górce Narodowej oddaliśmy bardzo duży parking na 500 pojazdów, podobnej wielkości powstaje przy ulicy Kocmyrzowskiej. W Kościelnikach budowany jest parking połączony ze stacją PKP. Na Forum Metropolii Krakowskiej rozmawiamy na temat tworzenia "Park&Ride" poza granicami Krakowa, na terenach gmin sąsiednich. To, być może, byłoby wspólne przedsięwzięcie tych gmin oraz Miasta Krakowa. To pozwoliłoby wychwycić transport jeszcze na ich obszarze, przy jednoczesnej poprawie transportu aglomeracyjnego. Tak projekt powstałby przy współpracy z kolejami małopolskimi." przedstawił swoje plany wiceprezydent.

Wybory samorządowe 2024. "Debata samorządowa. Walka o Kraków"

Przypomnijmy, że wtorek, 5 marca, o godzinie 18:00 odbyła się organizowana przez "Super Express" i Radio Eska debata kandydatów na prezydenta Krakowa, pod hasłem: "Debata samorządowa. Walka o Kraków". Kandydaci na prezydenta Krakowa odpowiedzieli na liczne pytania, w tym od widzów. Tu obejrzysz całą debatę.

W debacie "Debata samorządowa. Walka o Kraków" udział wzięli:

Łukasz Kmita, poseł PiS, numer: 1

Aleksander Miszalski, poseł PO, numer: 2

Andrzej Kulig z Ku Przyszłości, aktualny wiceprezydent Krakowa, numer: 3

Stanisław Mazur ze Stowarzyszenia Lepszy Kraków, numer: 4

Rafał Komarewicz, poseł Trzeciej Drogi, numer: 5

Konrad Berkowicz, poseł Konfederacji, numer: 6

Łukasz Gibała - kandydat ugrupowania Kraków dla Mieszkańców, niestety nie pojawił się na debacie.