Definitywny koniec grillowania na Zakrzówku. Urzędnicy zabrali kosze i usunęli znaki

Zarząd Zieleni Miejskiej likwiduje grille na Zakrzówku po skargach mieszkańców

Zamknięcie popularnej strefy nie było przypadkowym krokiem. Przedstawiciele Zarządu Zieleni Miejskiej dokładnie przyjrzeli się funkcjonowaniu tego obszaru po otrzymaniu wielu niepokojących zgłoszeń od spacerowiczów i Krakowian, a także uwag od rady dzielnicy. Biesiady przy grillu mocno dawały się we znaki osobom szukającym w parku rekreacji i spokoju. Urzędnicy regularnie notowali incydenty związane z głośnym zachowaniem, zakłócaniem porządku publicznego i porzucaniem potężnych ilości resztek po jedzeniu oraz opakowań.

Równie ważnym powodem tej stanowczej interwencji była chęć ochrony lokalnego środowiska. Zakrzówek leży na terenie Bielańsko-Tynieckiego Parku Krajobrazowego i stanowi dom dla wielu rzadkich roślin oraz zwierząt ściśle chronionych prawem. Tłumy ludzi schodziły z wytyczonych ścieżek, hałasowały i śmieciły, co fatalnie odbijało się na delikatnych ekosystemach. Władze miasta odnotowały bezpośrednie zagrożenie dla populacji gniewosza plamistego, czyli jednego z najrzadszych i najściślej chronionych gadów w naszym kraju, który posiada swoje siedliska właśnie w tym rejonie Krakowa.

Działania krakowskiego magistratu zdecydowanie poparli lokalni radni dzielnicowi. Samorządowcy głośno zwracali uwagę na pretensje niezadowolonych obywateli oraz konieczność natychmiastowego ratowania środowiska naturalnego. Brak szybkiej i zdecydowanej reakcji doprowadziłby ostatecznie do całkowitego zniszczenia tego niezwykle cennego przyrodniczo obszaru.

Nowe strefy grillowe w Krakowie. Miasto zapowiada konsultacje

Władze samorządowe nie chcą jednak całkowicie zabraniać mieszkańcom spotkań przy grillu. Urzędnicy badali już ten wątek przy okazji odświeżania strategii zawartej w miejskim dokumencie „Kierunki rozwoju i zarządzania terenami zieleni w Krakowie na lata 2019–2030”. Okazało się jednak, że Krakowianie nadesłali zbyt mało konkretnych propozycji w tym temacie, a te zebrane często wykluczały się nawzajem, co uniemożliwiło podjęcie sprawiedliwych i wiążących decyzji.

Właśnie z tego powodu magistrat zaplanował nowe konsultacje dotyczące stref grillowych. Eksperci opracowują obecnie wstępną listę miejsc, które mogłyby bezpiecznie i bezkonfliktowo pełnić taką funkcję. Mieszkańcy będą dyskutować o konkretnych i wytypowanych przez urzędników lokalizacjach, co pozwoli na merytoryczną wymianę argumentów. Nowe strefy muszą bowiem spełniać rygorystyczne normy dotyczące bezpieczeństwa, komfortu sąsiadów, łatwego utrzymania czystości oraz ochrony przyrody.

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