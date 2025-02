To były czasy!

Dekady temu do małopolskiego uzdrowiska przybywała nawet szlachta. Dziś wciąż kryje w sobie blask

W sercu małopolski w malowniczej okolicy, która dekady temu gościła europejską arystokrację, kryje się wyjątkowe miejsce, pełne historii i klimatu. Przez lata był to cel podróży narciarzy oraz osób, poszukujących zdrowia i odpoczynku w górskiej scenerii. Dziś to nadal unikatowe uzdrowisko, oferujące kuracjuszom świetne warunki do regeneracji oraz doskonałe tereny narciarskie dla miłośników sportów zimowych.