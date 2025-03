— Umowa z wykonawcą jest do końca marca, ale już się rozpoczął demontaż wszystkich urządzeń, więc park będzie otwarty jak najszybciej, oczywiście musimy jeszcze ten teren odebrać. Chodzi o to, żeby był on w takim stanie, w jakim został przekazany organizatorowi. Prace trwają, jak długo, to też zależy od pogody. Wykonawca bierze pełną odpowiedzialność za to, jak ten park użytkował. Jest wpłacona kaucja, jeśli będą jakieś uszkodzenia, których wykonawca nie naprawił, to my z tej kaucji będziemy naprawiać. Na razie jest umowa z wykonawcą, że dopóki nie zrekultywuje terenu to nie będzie ten park otwarty. Staramy się jednak, aby doszło do tego jak najszybciej, natomiast formalnie wykonawca ma czas do końca miesiąca — powiedział nam burmistrz Zakopanego, Łukasz Filipowicz.