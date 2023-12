Wielka Wieś. DK 94 zablokowana po zderzeniu dwóch osobówek. GDDKiA ostrzega przed utrudnieniami

Po południu w piątek, 8 grudnia w miejscowości Wielka Wieś (powiat krakowski) na DK 94 zderzyły się dwa samochody osobowe. Na miejscu w dalszym ciągu pracują służby, które sprzątają po wypadku, a policja ustala przebieg zdarzenia. Jego okoliczności na razie nie są znane. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad ostrzega natomiast kierowców przed utrudnieniami. DK 94 w miejscu wypadku jest zablokowana w obu kierunkach, co blokuje przejazd pomiędzy Olkuszem a Krakowem. Utrudnienia mają potrwać co najmniej do godz. 15.00. Do tego czasu lepiej zaplanować trasę w taki sposób, by w razie możliwości ominąć newralgiczne miejsce.

