Domowy kat wyrzucony z mieszkania. Konkubina przeżyła z nim piekło

Oświęcim. Sprawca przemocy domowej wyrzucony z mieszkania. Znęcał się nad konkubiną

40-letnia mieszkanka Oświęcimia przez dwa lata była dręczona psychicznie i fizycznie przez swojego konkubenta. W końcu jej gehenna dobiegła końca. 32-latek został zatrzymany przez policję i za swoje zachowanie odpowie przed sądem. Dodatkowo stracił dach nad głową, ponieważ prokurator zdecydował o zastosowaniu wobec niego środka zapobiegawczego w postaci natychmiastowego nakazu opuszczenia miejsca zamieszkania. Agresor mógł tylko zabrać swoje rzeczy osobiste, a funkcjonariusze poinformowali go o miejscach, w których może znaleźć schronienie. 32-latek ma zakaz zbliżania się do pokrzywdzonej i został objęty policyjnym dozorem. Za złamanie środków zapobiegawczych grozi mu areszt. Sąd może go natomiast skazać nawet na 5 lat pozbawienia wolności.

Kobieta dręczona przez byłego już partnera została objęta procedurą Niebieskiej Karty. Uzyska też pomoc specjalistów z Zespołu Interdyscyplinarnego ds. przeciwdziałania przemocy domowej

