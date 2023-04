Wypisali go z SOR i niedługo później już nie żył. Szokująca śmierć 44-latka

Tajemnicza śmierć prokuratora. Niepokojące doniesienia. To dlatego doszło do tragedii?

Limanowa. Szokująca śmierć 44-letniego pacjenta. Zmarł wkrótce po opuszczeniu SOR

Dramat w Limanowej! Ratownikom nie udało się uratować życia 44-letniego mężczyzny, który był reanimowany wkrótce po opuszczeniu SOR. Jak podaje portal limanowa.in, pacjent przyjechał do szpitala ze względu na dolegający mu ból gardła i ogólne osłabienie organizmu. Był wówczas w stanie samodzielnie kierować samochodem i właśnie w ten sposób dotarł do lecznicy. Otrzymał pomoc medyczną, a po wdrożeniu leczenia zdecydowano o wypisaniu go do domu. Niestety w trakcie drogi powrotnej jego stan zdrowia drastycznie się pogorszył. Mężczyzna miał problemy z oddychaniem i zasłabł. 44-latek ponownie trafił do szpitala, gdzie przez godzinę był reanimowany, lecz bezskutecznie. Pacjent zmarł nie odzyskawszy przytomności.

Wyjaśnianiem okoliczności śmierci mężczyzny zajmuje się prokuratura w Limanowej. Śledczy zabezpieczyli szpitalną dokumentację, nagrania monitoringu i zdecydowali o przeprowadzeniu sekcji zwłok zmarłego 44-latka. Z kolei dyrekcja placówki zwróciła się do lekarzy pełniących wówczas dyżur o złożenie wyjaśnień na piśmie.

