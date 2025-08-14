Dramatyczna sytuacja przed upalnym weekendem. W mieście brakuje wody, apelują o oszczędzanie

Adrian Teliszewski
Adrian Teliszewski
2025-08-14 12:45

Utrzymująca się susza sprawiła, że w Mszanie Dolnej brakuje wody. - Na terenie naszego miasta zaczyna brakować wody. Mając na uwadze dobro nas wszystkich zwracamy się z prośbą o oszczędne gospodarowanie wodą i powstrzymanie się od jej zbędnego zużycia - apeluje miejscowy samorząd. W najbliższym czasie sytuacja może się jeszcze pogorszyć. Synoptycy nie przewidują opadów, a długi weekend zapowiada się upalnie.

Autor: balouriarajesh/cc0/pixabay
  • W Mszanie Dolnej występuje problem z dostępem do wody z powodu suszy i niskiego stanu wody w ujęciu "Szklanówka".
  • Władze miasta apelują do mieszkańców o oszczędzanie wody i ograniczenie jej zużycia tylko do niezbędnych potrzeb, takich jak spożycie, higiena osobista.
  • Wprowadzono nocne ograniczenia w dostawach wody i uruchomiono punkt poboru wody pitnej.
  • Prognozy pogody nie przewidują opadów deszczu w najbliższym czasie, co może pogorszyć sytuację hydrologiczną.

W Mszanie Dolnej brakuje wody. Mieszkańcy proszeni o oszczędzanie

Mieszkańcy Mszany Dolnej zmagają się z poważnymi problemami związanymi z dostępem do wody. Od kilku dni obowiązują nocne ograniczenia w dostawach, a władze miasta uruchomiły punkt poboru wody pitnej. Przyczyną jest dramatycznie niski stan wody w ujęciu „Szklanówka” na potoku na stoku Lubogoszczy. Miejscowy samorząd apeluje do mieszkańców o oszczędzanie wody i wykorzystywanie jej tylko do najważniejszych potrzeb bytowych.

Zakład Gospodarki Komunalnej zwraca się ze szczególną prośbą o oszczędzanie wody. Na terenie naszego miasta zaczyna brakować wody. Mając na uwadze dobro nas wszystkich zwracamy się z prośbą o oszczędne gospodarowanie wodą i powstrzymanie się od jej zbędnego zużycia. – czytamy w komunikacie samorządu Mszany Dolnej.

Długi weekend będzie wyjątkowo upalny

W najbliższym czasie nie można liczyć, że sytuacja hydrologiczna ulegnie poprawie. Długi weekend sierpniowy zapowiada się wyjątkowo upalnie. Maksymalne  temperatury dojdą do ok. 33°C (15 sierpnia). Odczuwalną ulgę przyniesie dopiero niedziela (17 sierpnia). Temperatura spadnie do około 25°C, a w górach do 20°C. Znaczące opady deszczu w najbliższym czasie nie są przewidywane przez synoptyków. 

SUSZA
MSZANA DOLNA
WODA