Dramatyczne odkrycie w mieszkaniu w Oświęcimiu. Sąsiedzi zabrali głos

Dramatyczne odkrycie w jednym z mieszkań w Oświęcimiu

Jak wynika z sobotniego komunikatu KPP w Oświęcimiu, służby otrzymały wezwanie do jednego z bloków około południa. Sąsiadów zaniepokoił intensywny, trudny do zniesienia zapach na klatce schodowej. Gdy mundurowi z pomocą strażaków weszli siłowo do mieszkania, znaleźli w nim zwłoki dwóch osób w znacznym stadium rozkładu.

- Z przeprowadzonych wstępnych ustaleń wynika, że zwłoki mogą należeć do dwóch kobiet: 77-letniej matki oraz jej 49-letniej córki. W mieszkaniu znajdowało się również truchło kota. Mieszkanie było zamknięte od wewnątrz - przekazali przedstawiciele oświęcimskiej policji. Jak dodali, wyjaśnieniem przyczyn śmierci tych osób zajmują się obecnie funkcjonariusze pod nadzorem prokuratora.

Sąsiedzi po dramacie w Oświęcimiu

Już w poniedziałek głos w sprawie dramatycznego odkrycia zabrali sąsiedzi kobiet. W rozmowie z "Faktem" opisywali matkę i córkę jako raczej skryte, lękliwe, wycofane, nieutrzymujące kontaktu z okolicznymi mieszkańcami. Starsza z kobiet z powodu choroby miała nie opuszczać mieszkania, młodsza natomiast miała wychodzić jedynie po zakupy i szybko wracać do domu. - Ta córka była charakterystyczna, przemykała jak cień ulicami do sklepu. Nawet z komunikacji miejskiej nie korzystała. Zmieniła się w pandemii. Od tamtej pory nie rozstawała się z maseczką i rękawiczkami. Zawsze miała na głowie czapkę, nawet jak był upał. Chyba bała się zarazy i kontaktu z ludźmi - powiedziała jedna z sąsiadek.

Jak podała wspomniana redakcja, śledczy mieli wstępnie wykluczyć udział osób trzecich w śmierci kobiet. Nie wykluczają natomiast ani naturalnego zgonu, ani rozszerzonego samobójstwa. Sąsiedzi podejrzewają, że do dramatu nie doszło raczej z powodu tragicznego wypadku. Ostateczne odpowiedzi na pojawiające się obecnie pytania przyniosą jednak dopiero oficjalne ustalenia prokuratury.

Gdzie szukać pomocy?

Jeśli znajdujesz się w trudnej sytuacji, przeżywasz kryzys - zwróć się do dyżurujących psychologów i specjalistów. Gdzie możesz szukać pomocy?

Bezpłatny kryzysowy telefon zaufania dla dzieci i młodzieży: 116 111;

Bezpłatny kryzysowy telefon zaufania dla dorosłych: 116 123;

Dziecięcy Telefon Zaufania Rzecznika Praw Dziecka: 800 121 212;

Wsparcie dla osób po stracie bliskich - będących w żałobie: 800 108 108;

Tumbo Pomaga - pomoc dzieciom i młodzieży w żałobie: 800 111 123;

pokonackryzys.pl.

W sytuacji bezpośredniego zagrożenia życia, koniecznie zadzwoń na numer alarmowy 112.

Łódzcy policjanci uratowali mężczyznę z pożaru