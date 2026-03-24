Dramatyczne odkrycie w mieszkaniu w Oświęcimiu. Sąsiedzi zabrali głos

Maria Hędrzak
2026-03-24 19:48

W sobotę, 21 marca funkcjonariusze z Komendy Powiatowej Policji w Oświęcimiu przekazali wstrząsające informacje. W jednym z mieszkań na terenie miasta znaleziono ciała dwóch osób w znacznym stadium rozkładu. Gdy służby zajmują się wyjaśnieniem okoliczności dramatu, głos zabrali sąsiedzi.

Autor: PAWEL DABROWSKI / SUPER EXPRESS/ Archiwum prywatne

Jak wynika z sobotniego komunikatu KPP w Oświęcimiu, służby otrzymały wezwanie do jednego z bloków około południa. Sąsiadów zaniepokoił intensywny, trudny do zniesienia zapach na klatce schodowej. Gdy mundurowi z pomocą strażaków weszli siłowo do mieszkania, znaleźli w nim zwłoki dwóch osób w znacznym stadium rozkładu.

Z przeprowadzonych wstępnych ustaleń wynika, że zwłoki mogą należeć do dwóch kobiet: 77-letniej matki oraz jej 49-letniej córki. W mieszkaniu znajdowało się również truchło kota. Mieszkanie było zamknięte od wewnątrz - przekazali przedstawiciele oświęcimskiej policji. Jak dodali, wyjaśnieniem przyczyn śmierci tych osób zajmują się obecnie funkcjonariusze pod nadzorem prokuratora.

Sąsiedzi po dramacie w Oświęcimiu

Już w poniedziałek głos w sprawie dramatycznego odkrycia zabrali sąsiedzi kobiet. W rozmowie z "Faktem" opisywali matkę i córkę jako raczej skryte, lękliwe, wycofane, nieutrzymujące kontaktu z okolicznymi mieszkańcami. Starsza z kobiet z powodu choroby miała nie opuszczać mieszkania, młodsza natomiast miała wychodzić jedynie po zakupy i szybko wracać do domu. - Ta córka była charakterystyczna, przemykała jak cień ulicami do sklepu. Nawet z komunikacji miejskiej nie korzystała. Zmieniła się w pandemii. Od tamtej pory nie rozstawała się z maseczką i rękawiczkami. Zawsze miała na głowie czapkę, nawet jak był upał. Chyba bała się zarazy i kontaktu z ludźmi - powiedziała jedna z sąsiadek.

Jak podała wspomniana redakcja, śledczy mieli wstępnie wykluczyć udział osób trzecich w śmierci kobiet. Nie wykluczają natomiast ani naturalnego zgonu, ani rozszerzonego samobójstwa. Sąsiedzi podejrzewają, że do dramatu nie doszło raczej z powodu tragicznego wypadku. Ostateczne odpowiedzi na pojawiające się obecnie pytania przyniosą jednak dopiero oficjalne ustalenia prokuratury.

Gdzie szukać pomocy?

Jeśli znajdujesz się w trudnej sytuacji, przeżywasz kryzys - zwróć się do dyżurujących psychologów i specjalistów. Gdzie możesz szukać pomocy?

  • Bezpłatny kryzysowy telefon zaufania dla dzieci i młodzieży:  116 111;
  • Bezpłatny kryzysowy telefon zaufania dla dorosłych: 116 123;
  • Dziecięcy Telefon Zaufania Rzecznika Praw Dziecka: 800 121 212;
  • Wsparcie dla osób po stracie bliskich - będących w żałobie: 800 108 108;
  • Tumbo Pomaga - pomoc dzieciom i młodzieży w żałobie: 800 111 123;
  • pokonackryzys.pl.

W sytuacji bezpośredniego zagrożenia życia, koniecznie zadzwoń na numer alarmowy 112.

Łódzcy policjanci uratowali mężczyznę z pożaru
Rozmowa na Plus
Kobieta w mundurze – blaski i cienie służby w policji
Rozmowa na Plus
Mediateka.pl
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

POLICJA
OŚWIĘCIM