Program Future4Me do likwidacji? Gibała alarmuje w sprawie dodatkowego angielskiego

Radny i kandydat na prezydenta Krakowa Łukasz Gibała zaalarmował w mediach społecznościowych o ograniczeniach, jakie rzekomo mają spotkać realizowany w krakowskich szkołach program Future4Me. Chodzi o bezpłatne, dodatkowe zajęcia z języka angielskiego. Z wpisu Gibały wynika, że darmowe lekcje miałyby być ograniczone lub nawet całkowicie zlikwidowane. Równocześnie zapewnił, że w przypadku objęcia przez niego prezydentury Krakowa, pieniądze na kontynuację programu się znajdą.

- Moi Drodzy, ważna sprawa! Krakowskie podstawówki alarmują, że dodatkowe bezpłatne lekcje języka angielskiego dla dzieci w ramach programu FUTURE4ME! mają zostać wycofane lub, w najlepszym przypadku, mocno ograniczone. Dyrektorzy dowiedzieli się, że najprawdopodobniej nie będzie już pieniędzy z miejskiej kasy na organizację tych zajęć. To oznacza nie tylko brak możliwości dalszego korzystania przez uczniów z nawet pięciu dodatkowych lekcji angielskiego, ale też zwolnienia nauczycieli. Ten oburzający temat nagłośnił radny Łukasz Wantuch, który był pomysłodawcą programu i nadal zabiega o jego kontynuowanie. Naprawdę nie rozumiem, jak urzędnicy mogą szukać oszczędności kosztem tak ważnej sprawy jak edukacja językowa dzieci! Gwarantuję, że jeśli po najbliższych wyborach zostanę prezydentem, program pozostanie w niezmienionej formie - napisał na Facebooku kandydat na prezydenta Krakowa. Poniżej dalsza część artykułu.

Miasto odpowiedziało Gibale. "To fake news"

Na wątpliwości w sprawie programu Future4Me zareagował magistrat. Władze Krakowa zapewniają, że pieniądze na dodatkowe lekcje angielskiego są zapewnione, a program będzie kontynuowany w roku szkolnym 2024/25.

- Małe grupy, nacisk na umiejętności komunikacyjne, ciekawostki o krajach anglojęzycznych, metody aktywizujące uczestników – dodatkowa nauka języka angielskiego w takiej formule sprawdza się w krakowskich szkołach podstawowych. Jest w całości finansowana przez miasto w ramach programu Future4Me. I będzie kontynuowana także w roku szkolnym 2024/2025 (...) Obecnie program Future4Me daje szkołom możliwość sfinansowania do 3 dodatkowych godzin zajęć języka angielskiego tygodniowo dla danego oddziału (klasy). Dyrektorzy najczęściej wnioskują o przydzielenie 2 godzin, ponieważ łącznie z 3 godzinami realizowanymi już w ramach obowiązkowych zajęć edukacyjnych daje to uczniom sporą, pięciogodzinną dawkę angielskiego tygodniowo. Jedyna zmiana, jaka nastąpi od przyszłego roku szkolnego, to umożliwienie dyrektorom organizacji zajęć także w wymiarze 1 godziny tygodniowo, dzięki czemu uda się objąć wsparciem także te szkoły, które ze względów kadrowych czy lokalowych chciałyby przystąpić do programu w takim właśnie zakresie - wyjaśnił krakowski magistrat.

