Dzwon bije o 21.37 i wkurza mieszkańców. Jest apel do abp. Jędraszewskiego!

Kraków. Mieszkańcy skarżą się na dzwon. Największy hałas o 21.37

Dzwon na kościele przy ul. Bobrzyńskiego w Krakowie spędza sen z powiek okolicznym mieszkańcom, a hałas jest nie do zniesienia zwłaszcza o godz. 21.37. Choć budowa świątyni jeszcze trwa, to dzwon został już uruchomiony, ale nic nie wskazuje, by miał dzwonić ciszej. Radny dzielnicy VIII Dębniki Piotr Rusocki poinformował za pośrednictwem profilu facebookowego "cozmienić.pl - Piotr Rusocki", że ludzie, jak i on sam interweniowali w tej sprawie u proboszcza parafii Jana Pawła II ks. Tomasz Pilarczyka, ale bez skutku. Duchowny poradził mieszkańcom, żeby "przyzwyczaili się do odgłosu dzwonu".

„LGBT to ludzie". Protest przeciwko słowom abp. Marka Jędraszewskiego

Śmiem wątpić w zdrowy rozsądek tego proboszcza. To chodzi głównie o hałas, który budzi dzieci a nawet dorosłych, a nie o odgłosy ptaków nocnych np sów, do których faktycznie idzie się przyzwyczaić 😉 - pisze jedna z użytkowniczek w komentarzu pod postem.

Petycja do abp. Jędraszewskiego

Mieszkańcy Krakowa nie mają zamiaru poprzestać na rozmowie z proboszczem, bo jak informuje Wirtualna Polska, napisali już petycję, która ma trafić do arcybiskupa Marka Jędraszewskiego. To on poświecił 18 lutego dzwon kościelny, który od tamtego czasu regularnie bije. Przy tej okazji ludzie podkreślają, że słychać go nawet przy zamkniętych oknach, bo na krakowskim Ruczaju wiele budynków znajduje się w bliskiej odległości od siebie, a dostęp do ulicy blokują ekrany dźwiękoszczelne, przez co długi i intensywny dźwięk rozchodzi się prawie po całym osiedlu.