Wydadzą ponad 12 mln zł na Park Zdrojowy. Małopolska perełka chce zostać uzdrowiskiem

Gmina Czarny Dunajec w Małopolsce inwestuje ponad 12 mln zł w budowę Parku Zdrojowego.

Inwestycja ma na celu przekształcenie regionu i uzyskanie statusu uzdrowiska, co ma przyciągnąć turystów i kuracjuszy.

To dopiero początek ambitnych planów, w tym budowy szpitala uzdrowiskowego.

Czy Czarny Dunajec stanie się nową uzdrowiskową perłą Małopolski?

Uzdrowiska w Polsce. Kuracjusze zyskają kolejną destynację?

Polska od lat słynie z bogatej tradycji uzdrowiskowej. Na terenie kraju działa dziś ponad 40 miejscowości o statusie uzdrowiska, które przyciągają kuracjuszy nie tylko z Polski, ale i z zagranicy. Wykorzystuje się w nich naturalne bogactwa – wody mineralne, solanki, borowiny i torfy, a także sprzyjający klimat.

To właśnie tam pacjenci leczą się i odpoczywają jednocześnie w niepowtarzalnej atmosferze. Nic więc dziwnego, że zainteresowanie nimi stale rośnie, a kolejne lokalizacje w Polsce marzą o tym, by dołączyć do grona uzdrowisk tak jak jedna z gmin w Małopolsce.

Czarny Dunajec chce zostać uzdrowiskiem

Gmina miejsko-wiejska u podnóża Tatr w województwie małopolskim, a dokładnie Czarny Dunajec stawia na rozwój turystyki i zdrowia. Owa okolica lat marzy o uzyskaniu statusu uzdrowiska i właśnie rozpoczęła pierwsze kroki na tej drodze. Jeszcze w tym roku ruszy budowa Parku Zdrojowego, który ma stać się wizytówką regionu i przyciągnąć zarówno kuracjuszy, jak i turystów. Jak wstępnie ustalono przez Gazetę Krakowską, na ten moment koszt budowy parku to 12,3 mln zł, lecz 8,7 mln zł uzyskano z dotacji.

To inwestycja nie tylko dla przyszłych kuracjuszy, ale także dla mieszkańców i turystów. Chcemy, by park stał się wizytówką gminy - relacjonował burmistrz Czarnego Dunajca Marcin Ratułowski, cytowany przez Gazetę Krakowską.

Co ciekawe, Park Zdrojowy to dopiero początek. Władze gminy myślą już o kolejnej dużej inwestycji, a mianowicie budowie szpitala uzdrowiskowego. Samorząd jest obecnie w trakcie wykupu gruntów pod inwestycję i liczy, że do 2029 roku uda się uzyskać pozwolenie na budowę. Koszt przedsięwzięcia szacowany jest na około 60 mln zł.

Czarny Dunajec może stać się nowym uzdrowiskiem

Czarny Dunajec nową perłą kuracjuszy?

Jeśli ambitne plany dojdą do skutku, Czarny Dunajec może w przyszłości stać się jednym z najważniejszych uzdrowisk w Małopolsce. Kuracjusze będą mogli korzystać z najlepszych i najnowocześniejszych udogodnień, a okolica i jej widoki zapewnią pacjentom także możliwość relaksu.