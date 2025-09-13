Postęp technologiczny i automatyzacja powodują zanikanie wielu zawodów, które dotychczas wydawały się stabilne.

Maszyny i algorytmy przejmują zadania wykonywane przez ludzi.

W nadchodzącej dekadzie wielu pracowników będzie musiało się przekwalifikować.

Oto najbardziej zagrożone zawody według AI.

Zniknie tysiące miejsc pracy. Według AI te zawody są zagrożone

Postęp technologiczny, rozwój sztucznej inteligencji i automatyzacja procesów sprawiają, że wiele zawodów, które jeszcze niedawno wydawały się stabilne i potrzebne, nie ma żadnej przyszłości. Maszyny, algorytmy i cyfrowe rozwiązania przejmują zadania wykonywane dotąd przez człowieka, a zmiany zachodzą szybciej, niż przewidywali ekonomiści. Znikają miejsca pracy w handlu, logistyce czy usługach, a także w obszarach wymagających przetwarzania informacji. Według AI tysiące stanowisk zostanie zlikwidowanych na zawsze – nie dlatego, że rynek pracy się kurczy, lecz dlatego, że technologia potrafi je wykonać szybciej, taniej i bardziej efektywnie.

Eksperci ostrzegają: to nie jest odległa wizja, ale proces, który już trwa. W efekcie tysiące ludzi będzie musiało się przekwalifikować. Popyt rośnie na specjalistów od nowych technologii, cyberbezpieczeństwa czy zdrowia. Wspólnym mianownikiem wszystkich tych profesji jest jedno – wymagają kreatywności, elastyczności i kompetencji, których AI nie jest w stanie odtworzyć. Przyszłość należy do osób, które potrafią się szybko uczyć i adaptować do zmieniającej się rzeczywistości. Era rutynowych, powtarzalnych zadań kończy się na naszych oczach.

Które zawody są najbardziej zagrożone? Zapytaliśmy o to sztuczną inteligencję. AI wskazało dziesięć profesji, których przedstawiciele muszą się martwić o swoją przyszłość. Szczegóły w galerii znajdującej się poniżej.

