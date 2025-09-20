Ślub zakończył się tragedią. Nie żyje popularna influencerka

Adna Rovčanin-Omerbegović zmarła nagle dwa dni po swoim ślubie. 26-letnia mieszkanka Sarajewa, która prowadziła własny salon kosmetyczny, została pilnie przewieziona do szpitala tuż po weselu. Niestety, lekarzom nie udało się jej uratować. Informacja o jej śmierci wstrząsnęła nie tylko rodziną i przyjaciółmi, lecz także lokalną społecznością.

Autor: jutarnji.hr/ Instagram

Do tragedii doszło w Bośni i Hercegowinie. Jak podał dziennik Dnevni Avaz, Adna wyszła za mąż 13 września 2025 roku w miejscowości Ilidža, nieopodal Sarajewa. Jeszcze tego samego dnia młoda kobieta źle się poczuła i wymagała natychmiastowej pomocy medycznej. Trafiła do szpitala, gdzie przez dwa dni walczyła o życie. Niestety, mimo wysiłków lekarzy, zmarła, pozostawiając pogrążoną w żałobie rodzinę.

Nie żyje popularna influencerka. Miała tylko 26 lat

Adna Rovčanin-Omerbegović była popularną influencerką, prowadziła też swój salon kosmetyczny w stolicy Bośni i Hercegowiny. Wcześniej pracowała w przychodni jako pielęgniarka. Jej przyjaciele podkreślają, że miała ogromne serce do pomagania innym i zawsze stawiała potrzeby bliskich na pierwszym miejscu. Makijaż oraz kosmetyka były jej wielką pasją, którą udało jej się zamienić w sposób na życie.

Zmarłą żegnają mąż Faris, cztery siostry, rodzice oraz liczna rodzina. W pogrzebie, który odbył się na cmentarzu miejskim Bara, uczestniczyły setki osób. Lokalna prasa relacjonowała, że tłumy zebrały się, by towarzyszyć Adnie w jej ostatniej drodze. Wiele osób podkreślało, że była osobą pełną ciepła, której uśmiech zarażał wszystkich dookoła.

Choć jej profile w mediach społecznościowych zostały usunięte po śmierci, w sieci pojawiło się wiele pożegnalnych wpisów. Wzruszający hołd oddał m.in. fotograf ślubny, który tego dnia towarzyszył młodej parze. Na Instagramie napisał, że Adna miała "najpiękniejszy uśmiech w całej Bośni". Wcześniej udostępniał zdjęcia z przygotowań do uroczystości, na których Adna i Faris wyglądali na szczęśliwych i podekscytowanych wspólną przyszłością.

