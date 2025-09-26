W gminie Czarny Dunajec nowy przedmiot, edukacja zdrowotna, spotkał się z bardzo niskim zainteresowaniem.

Zaledwie 4% uczniów zdecydowało się na udział w zajęciach, a samorząd sfinansował dodatkową godzinę religii.

Dlaczego rodzice masowo wypisali dzieci i co to oznacza dla przyszłości edukacji zdrowotnej?

Klęska edukacji zdrowotnej w Czarnym Dunajcu

Zaledwie 50 uczniów z ponad 1200 w całej gminie Czarny Dunajec będzie uczęszczać na nowy, nieobowiązkowy przedmiot – edukację zdrowotną. To zaledwie 4,1 proc. uprawnionych dzieci. Pierwsze dane spływające z całego kraju pokazują więc, że frekwencja na tych zajęciach jest niska, ale to właśnie gmina w powiecie nowotarskim stała się symbolem sprzeciwu wobec decyzji minister edukacji Barbary Nowackiej.

Na terenie miasta i gminy Czarny Dunajec uczy się 1213 dzieci, które mogłyby uczestniczyć w nowym przedmiocie – edukacji zdrowotnej. Ostatecznie zapisało się jedynie 50 uczniów, co stanowi 4,12 proc wszystkich uprawnionych - poinformowała portal WP Iwona Wontorczyk, dyrektor Gminnego Zespołu Oświatowego.

Religia zamiast edukacji zdrowotnej

Przypomnijmy, że do 25 września rodzice w całej Polsce mieli czas na ewentualne wypisanie dzieci z zajęć edukacji zdrowotnej, a więcej w tym temacie pisaliśmy tutaj: Do tego dnia możesz wypisać dziecko z edukacji zdrowotnej. Termin mija już zaraz!. W gminie Czarny Dunajec - jak już wiemy - na ten krok zdecydowało się mnóstwo osób, jednak to początek zaskoczeń. Okazuje się, że na wniosek mieszkańców samorząd sfinansował dodatkową godzinę religii w tygodniu, wbrew ogólnopolskiej reformie, która ograniczyła liczbę tych zajęć do jednej.

Edukacja zdrowotna w szkołach

W polskich szkołach pojawił się nowy przedmiot, a mianowicie edukacja zdrowotna, który zastąpi dotychczasowe zajęcia z wychowania do życia w rodzinie (WDŻ). Zajęcia zaplanowano w wymiarze jednej godziny tygodniowo przez cały rok szkolny.

Edukacja zdrowotna obejmie szeroki zakres tematów, m.in.: zdrowie fizyczne i psychiczne, aktywność i odżywianie, tematykę dojrzewania (w szkołach podstawowych), seksualność i zdrowie seksualne, ochronę środowiska, bezpieczeństwo w internecie i profilaktykę uzależnień.