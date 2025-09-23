Edukacja zdrowotna w polskich szkołach

Od września 2025 roku w szkołach pojawił się całkowicie nowy przedmiot, a mianowicie edukacja zdrowotna, wokół której nie brakuje napięć. Edukacja zdrowotna ma zastąpić dotychczasowy WDŻ, więc mogłoby się wydawać, że owe lekcje będą bardzo istotne. Okazuje się jednak, że według sporej części rodziców edukacja zdrowotna nie jest ich dzieciom potrzebna i chcą je z takich zajęć wypisać tak samo jak zrobił to prezydent Karol Nawrocki.

Podjęliśmy decyzję o wypisaniu naszego syna z zajęć „Edukacji Zdrowotnej”. Pod niewinnie brzmiącą nazwą tego przedmiotu próbuje się przemycać do polskich szkół ideologię i politykę, a na to nie może być zgody. Szkoła to przede wszystkim miejsce nauki, ale także przestrzeń budowania szacunku do kultury, tradycji i wartości chrześcijańskich, z których wyrasta nasza cywilizacja. W pierwszej kolejności to my, rodzice, mamy prawo do decyzji w sprawie edukacji naszych dzieci i to jest ten moment, kiedy z tego prawa warto skorzystać - pisał na portalu X Karol Nawrocki.

Po wpisie prezydenta na portalu X z pewnością wielu innych Polaków podejmie podobną decyzję. Właśnie dlatego poniżej przedstawiamy ważne informacje dotyczące wypisania dziecka z edukacji zdrowotnej.

Edukacja zdrowotna rezygnacja. Jak wypisać dziecko z zajęć?

Rezygnacja z edukacji zdrowotnej musi być dokonana na piśmie i złożona u dyrektora szkoły. Rezygnację muszą złożyć rodzice jeśli mówimy o dziecku, które jest niepełnoletnie. Uczniowie, którzy skończyli już 18 lat, taką decyzję mogą podjąć samodzielnie.

Do kiedy można wypisać dzieci z edukacji zdrowotnej? Termin rezygnacji

Rezygnacja z edukacji zdrowotnej może zostać dokonana najpóźniej do 25 września 2025 r., więc termin ten zbliża się wielkimi krokami. Po tym czasie nie ma możliwości zmiany decyzji na dany rok szkolny.