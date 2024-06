Eurowybory 2024. Małopolska, Świętokrzyskie. Kto wygrał wybory do Parlamentu Europejskiego?

Wybory do Parlamentu Europejskiego odbywały się w krajach Unii Europejskiej od 6 do 9 czerwca. Wybierano łącznie 720 europosłów i europosłanek. Co istotne, każdy z krajów jest reprezentowany przez inną liczbę posłów i posłanek. Skąd takie działanie? Jest to uzależnione od jego wielkości danego państwa. Polskę reprezentować będą 53 osoby. Kraków wraz z Małopolską oraz Świętokrzyskim znalazł się w 10. okręgu wyborczym.

Kto wygrał wybory do Parlamentu Europejskiego w okręgu 10. Małopolska i Świętokrzyskie?

Kto wygrał wybory do Parlamentu Europejskiego? Kto dostał się z list z Małopolski i ze Świętokrzyskiego? Tuż po godz. 21.00 zostały opublikowane pierwsze sondaże IPSOS exit poll przygotowane dla TVP, Polsatu i TVN.

Według nich tak prezentuje się rozkład mandatów:

KO - 21 - 38,2 proc.

PiS - 19 - 33,9 proc.

Konfederacja - 6 - 11,9 proc.

Trzecia Droga - 4 8,2 proc.

Lewica - 3 - 6,6 proc.

Oznacza to, że Koalicja Obywatelska wygrywa wybory po raz pierwszy od 2014 roku.