2026-01-27 7:48

Gęsta mgła drastycznie ograniczyła widoczność, uniemożliwiając bezpieczne przeprowadzenie części operacji lotniczych w Balicach. W rezultacie aż pięć samolotów z całej Europy zostało przekierowanych na inne lotniska, a dwa kolejne rejsy całkowicie odwołano. Utrudnienia dotknęły pasażerów popularnych linii lotniczych, takich jak Ryanair, Wizz Air, LOT, Lufthansa i Austrian Airlines. Służby lotniskowe apelują o bieżące śledzenie komunikatów.

  • Gęsta mgła spowodowała utrudnienia w operacjach lotniczych.
  • Część rejsów została przekierowana na lotniska w Katowicach i Warszawie, a dwa połączenia z Wiednia i Monachium odwołano.
  • Pasażerowie proszeni są o śledzenie najbardziej aktualnych informacji bezpośrednio u swoich przewoźników.

Paraliż na lotnisku w Krakowie. Samoloty z całej Europy lądowały w innych miastach

Wieczorne (26 stycznia) utrudnienia na krakowskim lotnisku dotknęły setki podróżnych. Jak informuje Kraków Airport w oficjalnym komunikacie, fatalne warunki pogodowe zmusiły pilotów do zmiany planów i lądowania na lotniskach zapasowych. Najwięcej maszyn, bo aż cztery, przyjęło lotnisko w Katowicach-Pyrzowicach. To właśnie tam skierowano samoloty linii Wizz Air z norweskiego Bergen (lot W6 2036) oraz trzy maszyny linii Ryanair: z Bristolu (FR 6221), Memmingen (FR 2175) oraz z Wenecji Treviso (FR 3038). To jednak nie koniec niespodzianek dla pasażerów. Na stołecznym Lotnisku Chopina wylądował z kolei samolot Polskich Linii Lotniczych LOT z Paryża Orly (lot LO 338). 

Odwołane loty do Krakowa. Pasażerowie z Monachium i Wiednia nie dolecieli

Niestety, część podróżnych w ogóle nie dotarła w poniedziałek do Krakowa. Gęsta mgła sprawiła, że przewoźnicy podjęli decyzję o całkowitym odwołaniu dwóch wieczornych rejsów. Jak czytamy w komunikacie lotniska, do stolicy Małopolski nie przylecieli pasażerowie z Wiednia, podróżujący na pokładzie samolotu Austrian Airlines (lot OS 683). Podobny los spotkał osoby lecące z Monachium liniami Lufthansa (lot LH 1626).

Służby lotniskowe podkreślają, że przekazywane informacje bazują na danych z systemu INFLOT i są na bieżąco aktualizowane przez firmy handlingowe. Mimo to przedstawiciele lotniska apelują do pasażerów, aby w pierwszej kolejności śledzili informacje przekazywane bezpośrednio przez ich linie lotnicze, gdyż to one są najbardziej aktualnym i wiarygodnym źródłem danych o statusie konkretnego lotu.

We wtorek, 27 stycznia w Krakowie i powiecie krakowskim nadal obowiązuje żółty alert IMGW związany z mgłą. Pogodowe zawirowania mają się zakończyć około godz. 9.00.

