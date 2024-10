Widok arabskich turystów w Zakopanem od dawna już nikogo nie dziwi. Przedsiębiorcy turystyczni z Zakopanego wymyślają kolejne sposoby na przyciągnięcie bogatych gości z Bliskiego Wschodu. "Gazeta Krakowska" opisuje, że nowym pomysłem jest stworzenie z Zakopanego centrum biznesowo-konferencyjnego. Chodzi o to, żeby pod Giewontem odbywały się liczne konferencje biznesowe, spotkania, targi, a nawet imprezy integracyjne organizowane przez firmy z Półwyspu Arabskiego. Pozwoliłoby to na zarabianie przez cały rok i zdobycie klientów z najwyższej półki finansowej, często niespecjalnie liczących się z kosztami. Pierwszym krokiem w kierunku uruchomienia takiego przedsięwzięcia było niedawne spotkanie górali z tour operatorami z Bliskiego Wschodu.

Do tej pory nie rozważali destynacji zakopiańskiej na turystykę biznesową. Jednak po naszym spotkaniu wyjechali bogatsi w wiedzę, że Zakopane to nie tylko przyjemne miasteczko na rodzinne wczasy. Ale ośrodek przygotowany na duże wydarzenia. Dowiedzieli się, że mamy obiekty powyżej 350 pokoi o standardzie 5-gwiazdkowym, że są w Zakopanem obiekty z dużymi salami konferencyjnymi. A do tego mamy regularny, profesjonalny serwis nie tylko gastronomiczny, ale także taki, który może zrobić duże eventy – stwierdził w rozmowie z "Gazetą Krakowską" przedstawiciel Tatrzańskiej Izby Gospodarczej Karol Wagner.