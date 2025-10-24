Groźna choroba zakaźna w samolocie do Krakowa! Ministerstwo wydało pilny komunikat

Osoba chora na odrę leciała liniami Wizz Air z Tel Awiwu do Krakowa w niedzielę, 19 października (lot W6 2098) i wróciła do Izraela we wtorek, 21 października (lot W6 2097).

Izraelskie ministerstwo zdrowia zaapelowało do pasażerów tych lotów o sprawdzenie swojego statusu szczepień przeciwko odrze.

Wydarzenie ma związek z trwającą od maja falą zachorowań na odrę w centralnej części Izraela, która dotyka głównie nieszczepione dzieci.

Pilny apel do pasażerów Wizz Air! Chory na odrę leciał z Tel Awiwu do Krakowa

Zagrożenie dotyczy pasażerów dwóch konkretnych rejsów. Jak podało w oficjalnym komunikacie izraelskie ministerstwo zdrowia, cytowanym przez PAP, zakażona osoba podróżowała z Tel Awiwu do Krakowa w niedzielę, 19 października. Był to lot o numerze W6 2098, który wystartował o godzinie 11. Ta sama osoba wróciła do Izraela we wtorek, 21 października, rejsem W6 2097. Samolot wylądował na lotnisku Ben Guriona o godzinie 10.

W związku z tym zdarzeniem, resort zdrowia Izraela wezwał wszystkich pasażerów, którzy znajdowali się na pokładzie tych samolotów, by sprawdzili, czy przyjęli zalecane dawki szczepionki przeciwko odrze.

Sprawa jest tym bardziej niepokojąca, że w centralnej części Izraela, w tym w Jerozolimie, od maja trwa epidemia odry. Choroba dotyka głównie nieszczepione dzieci, a pięcioro z nich zmarło. Władze sanitarne podkreślają, że żadna z ofiar śmiertelnych nie była zaszczepiona i nieustannie apelują o poddawanie dzieci obowiązkowym szczepieniom.

Odra to groźna choroba zakaźna. Jakie są objawy i jak się przed nią chronić?

Odra jest jedną z najbardziej zakaźnych chorób wirusowych. Szerzy się drogą powietrzno-kropelkową, co oznacza, że przebywanie w jednym, zamkniętym pomieszczeniu z osobą chorą, takim jak kabina samolotu, stwarza ogromne ryzyko infekcji dla osób nieuodpornionych. Pierwsze objawy mogą przypominać zwykłe przeziębienie. Należą do nich wysoka gorączka, mocny, suchy kaszel, nieżyt nosa oraz zapalenie spojówek, któremu często towarzyszy światłowstręt.

Po kilku dniach na ciele pojawia się charakterystyczna, plamisto-grudkowa wysypka. Niestety, choroba często prowadzi do groźnych powikłań. Do lżejszych należą zapalenie ucha środkowego czy problemy żołądkowo-jelitowe, ale odra może skutkować również zapaleniem płuc, a nawet zapaleniem opon mózgowo-rdzeniowych, które stanowi bezpośrednie zagrożenie życia.