Nad lotniskiem Kraków Airport wisi widmo wstrzymania operacji nawet na kilka miesięcy z powodu złego stanu technicznego obecnej drogi startowej.

Budowa nowej drogi startowej jest od lat blokowana przez spór z okolicznymi mieszkańcami, którzy obawiają się hałasu i zanieczyszczeń. Sprawa prawdopodobnie trafi do sądu, co jeszcze bardziej opóźni inwestycję.

Władze portu lotniczego przygotowują plan awaryjny, który zakłada remont obecnego pasa. Taka operacja wiązałaby się z koniecznością zamknięcia lotniska na okres do trzech miesięcy.

Problemy krakowskiego lotniska. Trzeba będzie wstrzymać loty na kilka miesięcy?

Problem z drogą startową na lotnisku w Balicach nie jest nowy. Od ponad dekady wiadomo, że port potrzebuje nowej infrastruktury, by móc obsługiwać największe samoloty pasażerskie i wojskowe. Niestety, plany te wciąż pozostają jedynie na papierze. Sprawę dodatkowo komplikuje fakt, że obecny pas wymaga coraz pilniejszych działań. Potwierdził to wiceminister infrastruktury Maciej Lasek podczas posiedzenia sejmowej komisji. Członek kierownictwa resortu infrastruktury wprost przyznał, że groźba zamknięcia lotniska jest realna.

– Wszystkim zależy na tym, żeby nie doszło do sytuacji, w której na kilka miesięcy należałoby zamknąć tę drogę startową. Ale ta sytuacja nie jest wykluczona [...]. Mam nadzieję, że do tego nie dojdzie, że uda się tę drogę startową dociągnąć do momentu, w którym będzie można wybudować nową o właściwych parametrach. Ale nie będę nikogo oszukiwał i czarował, że na pewno nie ma żadnych zagrożeń – powiedział Maciej Lasek, cytowany przez Onet.

Głównym problemem jest wieloletni spór władz lotniska z mieszkańcami okolicznych miejscowości. Obawiają się oni, że budowa nowej drogi startowej w proponowanym śladzie skieruje samoloty tuż nad dachy ich domów, generując ogromny hałas i zanieczyszczenia. Ich obawy nie są bezpodstawne – Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska już raz uchyliła decyzję środowiskową dla tej inwestycji, przyznając rację stronie społecznej. Choć zarząd Kraków Airport wprowadził korekty do dokumentacji, wszystko wskazuje na to, że nawet jeśli nowa decyzja zostanie wydana, mieszkańcy zaskarżą ją do sądu administracyjnego.

Remont obecnego pasa to plan B. Lotnisko w Krakowie może być zamknięte na trzy miesiące

W obliczu groźby paraliżu, władze portu przygotowują scenariusz awaryjny. Jak informuje członek zarządu Kraków Airport, Janusz Kardasiński, opracowywany jest projekt remontu istniejącej drogi startowej. Co oczywiste, przeprowadzenie takiej inwestycji odbije się jednak negatywnie na możliwości bieżącego funkcjonowania lotniska.

– Projekt remontu ma być gotowy w pierwszej połowie roku. Zakłada on, że remont istniejącej drogi startowej potrwa maksymalnie trzy miesiące – mówi Janusz Kardasiński.

Władze portu zdają sobie sprawę, że zamknięcie lotniska byłoby katastrofą wizerunkową i finansową. Dlatego, jak twierdzi Janusz Kardasiński, analizowane są również inne warianty wyjścia z impasu. Na razie zarząd krakowskiego lotniska nie chce jednak zdradzać szczegółów dotyczących możliwości uniknięcia zamknięcia Kraków Airport na czas remontu drogi startowej.

