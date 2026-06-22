Historyczna decyzja kardynała Rysia. To on przejmie finanse archidiecezji

Zaskakujący wybór kurii. Kim jest Lucjan Tabaka, nowy ekonom archidiecezji krakowskiej?

Lucjan Tabaka urodził się w 1948 roku. W swoim bogatym życiorysie ma studia na krakowskiej Akademii Górniczo-Hutniczej. Jego kariera to ciąg stanowisk, od Państwowej Inspekcji Radiowej po Urząd Wojewódzki w Nowym Sączu. Pracował też w Zespole Szkół Zawodowych PKP i doradzał wojewodzie małopolskiemu. Pomiędzy 1998 a 1999 rokiem piastował urząd wojewody nowosądeckiego. Natomiast od 2015 roku kieruje spółką AKOPOL DEVELOPMENT jako prezes zarządu.

Interdyscyplinarne doświadczenie i wiedza, jaką nabyłem, na pewno pomogą w tej nowej roli i rozwiązywaniu ewentualnych problemów - powiedział Lucjan Tabaka, cytowany przez biuro prasowe archidiecezji krakowskiej.

Ks. Rafał Buzała wspomoże Lucjana Tabakę

Świecki ekonom nie pozostanie jednak osamotniony w swoich działaniach. Kardynał Grzegorz Ryś zdecydował, że w roli jego zastępcy sprawdzi się ksiądz Rafał Buzała. Ten duchowny do tej pory zajmował się między innymi kierowaniem Zakładem Opiekuńczo-Leczniczym im. Hanny Chrzanowskiej w Zatorze. Sprawował tam także posługę kapelana, będąc również dyrektorem miejscowego Domu Pomocy Społecznej Caritas oraz sekretarzem w krakowskiej centrali tej organizacji. Ks. Buzała przyznaje w wypowiedzi dla biura prasowego, że nowe zadania stawiają przed nim spore wyzwania i wiążą się z dużą odpowiedzialnością.

„Nie ukrywam, że nominacja jest dla mnie sporym zaskoczeniem. Z jednej strony to dla mnie nobilitacja, ale i duże wyzwanie, aby być adekwatną odpowiedzią na potrzeby Księdza Kardynała i prezbiterium Archidiecezji Krakowskiej”

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