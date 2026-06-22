Historyczna decyzja kardynała Rysia. To on przejmie finanse archidiecezji

Adrian Teliszewski
Adrian Teliszewski
2026-06-22 22:11

Archidiecezja krakowska po raz pierwszy powierzy finanse osobie świeckiej. Zarządzaniem majątkiem Kościoła w Krakowie zajmie się Lucjan Tabaka, doświadczony menedżer z bogatym stażem w sektorze prywatnym i administracji.

Ksiądz Rafał Buzała i Lucjan Tabaka, nowy ekonom archidiecezji krakowskiej, pozują z dokumentami. Tabaka, doświadczony menedżer, został pierwszą świecką osobą zarządzającą finansami Kościoła w Krakowie. Więcej o tej historycznej decyzji przeczytasz na naszym portalu.
Autor: Archidiecezja Krakowska/ Materiały prasowe Ks. Rafał Buzała i Lucjan Tabaka

Zaskakujący wybór kurii. Kim jest Lucjan Tabaka, nowy ekonom archidiecezji krakowskiej?

Lucjan Tabaka urodził się w 1948 roku. W swoim bogatym życiorysie ma studia na krakowskiej Akademii Górniczo-Hutniczej. Jego kariera to ciąg stanowisk, od Państwowej Inspekcji Radiowej po Urząd Wojewódzki w Nowym Sączu. Pracował też w Zespole Szkół Zawodowych PKP i doradzał wojewodzie małopolskiemu. Pomiędzy 1998 a 1999 rokiem piastował urząd wojewody nowosądeckiego. Natomiast od 2015 roku kieruje spółką AKOPOL DEVELOPMENT jako prezes zarządu.

Interdyscyplinarne doświadczenie i wiedza, jaką nabyłem, na pewno pomogą w tej nowej roli i rozwiązywaniu ewentualnych problemów - powiedział Lucjan Tabaka, cytowany przez biuro prasowe archidiecezji krakowskiej.

Polecany artykuł:

Zderzenie osobówki z ciężarówką w Krakowie. Zablokowany wyjazd z miasta

Ks. Rafał Buzała wspomoże Lucjana Tabakę

Świecki ekonom nie pozostanie jednak osamotniony w swoich działaniach. Kardynał Grzegorz Ryś zdecydował, że w roli jego zastępcy sprawdzi się ksiądz Rafał Buzała. Ten duchowny do tej pory zajmował się między innymi kierowaniem Zakładem Opiekuńczo-Leczniczym im. Hanny Chrzanowskiej w Zatorze. Sprawował tam także posługę kapelana, będąc również dyrektorem miejscowego Domu Pomocy Społecznej Caritas oraz sekretarzem w krakowskiej centrali tej organizacji. Ks. Buzała przyznaje w wypowiedzi dla biura prasowego, że nowe zadania stawiają przed nim spore wyzwania i wiążą się z dużą odpowiedzialnością.

„Nie ukrywam, że nominacja jest dla mnie sporym zaskoczeniem. Z jednej strony to dla mnie nobilitacja, ale i duże wyzwanie, aby być adekwatną odpowiedzią na potrzeby Księdza Kardynała i prezbiterium Archidiecezji Krakowskiej”

Sonda
Czy masz zaufanie do Kościoła katolickiego?
Zatrzymanie Dariusza R. 
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

GRZEGORZ RYŚ
ARCHIDIECEZJA KRAKOWSKA
KOŚCIÓŁ