Historyczny moment. Pierwszy tunel na trasie Podłęże-Piekiełko przebity

Do wydrążenia tunelu ewakuacyjnego użyto potężnej tarczy TBM "Kinga", której średnica wynosi 4,8 metra. Jednocześnie trwają zaawansowane prace przy głównym tunelu kolejowym, gdzie wykorzystywana jest jeszcze większa tarcza TBM "Jadwiga" o imponującej średnicy blisko 11 metrów.

Władysław Kosiniak-Kamysz o trasie Podłęże-Piekiełko

Obecny na miejscu wicepremier i szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz zaznaczył, że Małopolska wyrasta na kluczowy punkt na mapie wielkich projektów drogowych i kolejowych. Polityk zwrócił uwagę, że nowa linia, która pozwoli połączyć Nowy Sącz z Krakowem w około godzinę, "to rewolucja". Minister podkreślił ponadto, że nowoczesna infrastruktura to, obok armii czy służby zdrowia, fundament bezpieczeństwa kraju. Zapowiedział też kroki, które pozwolą przeznaczyć zyski NBP na cele obronne i infrastrukturalne.

Dariusz Klimczak dziękuje budowlańcom w Mordarce

Z kolei szef resortu infrastruktury Dariusz Klimczak skierował słowa uznania do ekipy budowlanej, doceniając zarówno szybkość, jak i najwyższy standard wykonywanych robót.

- W Polsce mamy wielki plac budowy. Dzięki waszej pracy możemy pochwalić się jednym z najlepszych w Europie tempem realizacji inwestycji i wysoką jakością wykonania - powiedział.

Jak poinformował dyrektor kontraktu Marcin Curkowicz, tarcza "Kinga" drążyła tunel ewakuacyjny przez 359 dni, zaczynając prace 31 marca minionego roku. Sam proces drążenia bez przerw trwał 311 dni. Dzienny rekord postępu wyniósł 22,8 metra, przy średnim tempie na poziomie 1,2 metra na cykl, który obejmował również układanie betonowej obudowy.

Jednocześnie w szybkim tempie powstaje główny tunel kolejowy, w którym do ukończenia brakuje już tylko około 600 metrów. Jeśli warunki będą sprzyjać, finał tych prac nastąpi jeszcze w kwietniu. Przy tej konstrukcji odnotowano rekordowy postęp dobowy na poziomie 46 metrów. Cały projekt Podłęże-Piekiełko zakłada powstanie łącznie aż 20 tuneli.

Gdy inwestycja dobiegnie końca, podróż pociągiem z Krakowa do Nowego Sącza potrwa około 60 minut, a do Zakopanego podróżni dotrą w około półtorej godziny. Ten realizowany od 2023 roku projekt to kamień milowy dla transportu szynowego w tej części Polski. Przedsięwzięcie obejmuje budowę 58 kilometrów nowej linii kolejowej oraz gruntowną modernizację i elektryfikację 75 kilometrów istniejącej linii nr 104 między Chabówką a Nowym Sączem. Koszt tej gigantycznej inwestycji przekracza 14 miliardów złotych.

