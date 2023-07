i Autor: Shutterstock

Makabra na Podhalu

Horror w Zakopanem! Urzędniczka dostała ucięty łeb świni. Nadawca zostawił wiadomość

Do scen rodem z horroru doszło w poniedziałek, 24 lipca w budynku starostwa powiatowego w Zakopanem. Wszystko za sprawą makabrycznej przesyłki zaadresowanej do jednej z urzędniczek. W środku paczki miał się znajdować... ucięty łeb świni i wiadomość o treści: "Kościelisko nie należy do [w tym miejscu wpisano personalia urzędniczki - dop. red.]". Z ustaleń Onetu wynika, że kobieta zajmuje się wydawaniem pozwoleń budowlanych. Policja potwierdza, że doszło do incydentu, lecz nie chce go szerzej komentować.