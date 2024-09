Huraganowy wiatr w Tatrach. TPN ostrzega turystów

W Tatrach panują obecnie bardzo niekorzystne warunki do uprawiania turystyki. TPN ostrzega, że w górach wiatr wieje z prędkością nawet 140 km/h, co powoduje łamanie się drzew. To z kolei stwarza niebezpieczeństwo na szlakach. PAP podaje, że nie kursuje kolej linowa na Kasprowy Wierch i nie funkcjonuje transport konny do Morskiego Oka. W Zakopanem prędkość wiatru wynosi 40 km/h.

Odradzamy wyjścia w góry. W Tatrach panują trudne warunki turystyczne – silny, porywisty wiatr może utrudniać poruszanie się, a na szlaki mogą spadać drzewa i gałęzie. Niebezpieczna sytuacja panuje także na drodze do Morskiego Oka - transport konny został tam wstrzymany - informuje Tatrzański Park Narodowy.

Dodatkowym utrudnieniem w partiach graniowych jest niski pułap chmur ograniczający widzialność, co może prowadzić do utraty orientacji w terenie i pobłądzeń. W weekend na szczytach temperatura w nocy i nad ranem może spaść do minus pięciu stopni Celsjusza.

To miejsce może konkurować z Morskim Okiem. Mało kto o nim słyszał. Nie spotkasz tam tłumów

Sonda Planujesz w tym roku wypad w Tatry? Tak Nie Jeszcze nie wiem