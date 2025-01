i Autor: Piotr Tomaszewski fly4pix.pl/CC BY-SA 4.0/wikipedia Huta Arcelor Mittal w Krakowie

Huta w Krakowie zakończyła kluczową inwestycję. "To przeskok technologiczny"

Budowa pieców wodorowych w krakowskiej hucie należącej do ArcelorMittal została ukończona. Inwestycja kosztowała 52 mln zł i pozwoli na ograniczenie emisji dwutlenku węgla podczas wyżarzania o połowę. - Zastąpienie pracujących do niedawna instalacji nowymi z atmosferą w 100 proc. wodorową to przeskok technologiczny - stwierdził Wojciech Koszuta, prezes i dyrektor generalny spółki ArcelorMittal Poland.