Trwa wyjaśnianie okoliczności wypadku na moście Dębnickim w Krakowie. W zdarzeniu zginęło czterech młodych mieszkańców powiatu wielickiego, w tym Patryk - syn Sylwii Peretti. Nagranie wypadku zostało udostępnione w Internecie, co uruchomiło falę spekulacji na temat przyczyny dramatu. Wideo oraz skala zniszczeń Renault Megane R. S. nie pozostawia złudzeń, że pojazd poruszał się z przepisową prędkością, jednak śledczy nie zdradzili dotąd, jak szybko jechał kierowca. Rąbka tajemnicy uchylił w rozmowie z "Faktem" rzecznik małopolskiej policji mł. insp. Sebastian Gleń. Zdementował on plotki, by licznik rozbitego renault wskazywał wartość 160 km/h.

— To jest nieprawda, jakiś fake news. Wskazówka prędkościomierza na pewno nie zatrzymała się na takim poziomie. Nie będziemy mówić o dokładnej wartości. Mogę dodać, że była niższa, ale to nie jest wyznacznik w ustaleniu prędkości samochodu w chwili wypadku. Podczas zderzenia wskazówka mogła się samoczynnie przesunąć. To biegli są od tego, aby określić, z jaką prędkością poruszał się pojazd - powiedział "Faktowi" rzecznik małopolskich funkcjonariuszy.

Wypadek śmiertelny na moście Dębnickim. Te okoliczności ustalają śledczy

Śledztwo w sprawie wypadku na moście Dębnickim prowadzi Prokuratura Rejonowa Kraków-Krowodrza. Toczy się ono w kierunku umyślnego naruszenia zasad bezpieczeństwa w ruchu lądowym i nieumyślnego spowodowania wypadku przez Patryka P. Prokuratura bada nie tylko prędkość, z jaką poruszał się kierowca Renault Megane R. S. Śledczy sprawdzą również, czy do wypadku przyczynił się pieszy, który próbował przejść w miejscu niedozwolonym oraz czy na zdarzenie nie wpłynęło zwężenie drogi na moście Dębnickim spowodowane remontem przeprawy.

Kraków: tragiczny wypadek przy moście Dębnickim w Krakowie. Nie żyje czterech młodych mężczyzn