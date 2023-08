Alkoholowe rekordy

Ile trzeba wypić, żeby mieć 3,5 promila? Na rekordzistach te liczby nie robią wrażenia

at 4:46 Czy ten artykuł był ciekawy? Podziel się nim!

Długi weekend to dla wielu osób okazja do spotkań towarzyskich przy alkoholu. Niestety nie wszyscy potrafią zachować umiar i przyjmują dawkę alkoholu, która zagraża ich życiu i zdrowiu. Sprawdzamy, ile trzeba wypić, żeby mieć w organizmie 3,5 promila, co jest już stężeniem bezpośrednio ocierającym się o dawkę uznawaną za śmiertelną.