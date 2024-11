Radni z Krakowa apelują do rządu. Chcą wyższego korkowego i opłat za małpki

O dane dotyczące lekcji religii w Krakowie poprosiła w interpelacji radna Aleksandra Owca. Magistrat przesłał szczegółowe zestawienie. Dane nie pozostawiają złudzeń, w Krakowie gwałtownie maleje liczba uczniów korzystających z katechezy. Obecnie jest to tylko 55 proc., czyli niewiele więcej niż połowa.

Równocześnie władze miejskie przekazały, że 13 proc. placówek oświatowej skonstruowało plan zajęć w taki sposób, by katecheza odbywała się na pierwszej lub ostatniej godzinie lekcyjnej. Obecnie szkoły nie mają jednak takiego obowiązku. Z kolei uczniowie nie muszą uczęszczać na lekcje religii, ponieważ nie są one obowiązkowe.

- W krakowskich samorządowych szkołach i przedszkolach w roku szkolnym 2024/2025 (stan na 30 września 2024 r.) na lekcje religii uczęszcza łącznie 57 013 uczniów, co stanowi 55 % wszystkich uczniów uczęszczających do ww. placówek. W 23 samorządowych szkołach wszystkie zajęcia z religii odbywają się na pierwszych lub ostatnich godzinach lekcyjnych, co stanowi 13 % wszystkich samorządowych szkół (nie dotyczy samorządowych przedszkoli, gdzie jest inna organizacja zajęć) - napisał w odpowiedzi na interpelację prezydent Krakowa Aleksander Miszalski.

