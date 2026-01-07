W Krakowie firma BYLD Technologies rozwija technologie, które przyspieszają i obniżają koszty budowy. Jej rozwiązania umożliwiają prefabrykację bezpośrednio na placu budowy.

Firma planuje zainwestować 50 mln zł w krakowskie centrum badawcze. Do 2027 roku chce uruchomić fabrykę maszyn i zatrudnić około 120 nowych osób.

Technologia BYLD pozwala ograniczyć koszty, odpady budowlane i ślad węglowy. Rozwiązania są już wdrażane w Polsce i USA, poprawiając kontrolę nad budżetami i harmonogramami inwestycji.

Nowe miejsca pracy w Krakowie. Planują zatrudnić ok. 120 osób

Należąca do amerykańskiej grupy BYLD Enterprises Inc. spółka rozwija w Polsce technologię, która pozwala na prefabrykację elementów budynków bezpośrednio na placu budowy. Dzięki mobilnym liniom produkcyjnym i technologii BIM, proces wznoszenia konstrukcji jest nie tylko znacznie szybszy, ale i tańszy. Pozwala to istotnie ograniczyć koszty, ilość odpadów budowlanych oraz ślad węglowy, przy jednoczesnym zachowaniu bardzo wysokiego tempa realizacji inwestycji, sięgającego nawet 2000 m2 tygodniowo.

Plany firmy są niezwykle ambitne. Jak informuje w materiale prasowym, spółka, której wartość w 2024 roku oszacowano na 75 mln dolarów, zamierza mocno wzmocnić swoją obecność w regionie.

- Kraków oferuje nam wyjątkowe warunki do rozwoju: dostęp do wysoko wykwalifikowanych specjalistów, zaplecze akademickie oraz infrastrukturę badawczą. Już dziś intensywnie współpracujemy z AGH. W ciągu najbliższych dwóch lat planujemy znacząco zwiększyć skalę działalności, inwestując około 50 mln zł w rozwój centrum badawczo-rozwojowego. Naszym celem jest, aby do końca 2027 roku uruchomić nie tylko nową, zrobotyzowaną linię do prototypowania, ale również kompletną fabrykę naszych maszyn. Równolegle planujemy rozbudowę zespołu programistyczno-inżynierskiego o około 120 osób - przekazał PAP Marcin Kąkol, prezes zarządu BYLD.

Nowa technologia obniży koszty budowy? Rozwiązania są już testowane w Polsce

Technologie opracowywane w krakowskim centrum badawczym nie są jedynie futurystyczną wizją. Rozwiązania te są już z powodzeniem wykorzystywane przez firmy budowlane w Stanach Zjednoczonych oraz w Polsce. Jak podaje spółka, podmioty, które wdrożyły systemy BYLD, raportują wyraźną poprawę kontroli nad kosztami, większą przewidywalność budżetów oraz stabilniejsze harmonogramy. To właśnie te czynniki od lat stanowią jedno z największych wyzwań dla całej branży budowlanej.

W dłuższej perspektywie, upowszechnienie tej technologii może przełożyć się na realne obniżenie kosztów budowy mieszkań, hoteli czy budynków użyteczności publicznej. Technologia oparta na lekkich konstrukcjach stalowych szczególnie dobrze sprawdza się przy dużych projektach, takich jak apartamentowce, hotele, domy seniora, a także w budownictwie społecznym.

